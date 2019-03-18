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15:11 18.03.2019

Богомолец: Минздрав саботирует закон о прозрачности клинических испытаний лекарств

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Богомолец: Минздрав саботирует закон о прозрачности клинических испытаний лекарств

Комитет ВР по вопросам здравоохранения обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с официальным письмом по поводу искажения чиновниками Минздрава норм принятого закона о прозрачности клинических испытаний лекарств, заявила кандидат в президенты Ольга Богомолец.

"Этим законом, еще 4 сентября 2018 поддержало большинство фракций парламента, мы заставляли министерство в соответствии с европейскими и международными стандартами, обнародовать информацию обо всех побочных эффектах лекарств, которые могут привести к тяжелым болезням и смерти. Однако Министерство здравоохранения проектом распоряжения Кабмина опорочил этот закон и оставил за собой право по собственному усмотрению открывать или не открывать результаты клинических испытаний", - написала О.Богомолец на своей странице в Facebook.

Она также отметила, что речь идет о невыполнении чиновниками министерства закона №2519, который должен открыть результаты клинических испытаний лекарств, поступающих в Украину.

Теги: #лекарства #богомолец #минздрав
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