Выборы2019

Выборы

15:09 18.03.2019

До 23 марта должны быть составлены списки избирателей на спецучастках для военнослужащих в зоне ООС и в медучреждениях

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До 23 марта должны быть составлены списки избирателей на спецучастках для военнослужащих в зоне ООС и в медучреждениях

До 22 марта включительно органы ведения Государственного реестра избирателей должны передать один экземпляр предварительного списка избирателей на бумажном носителе и именных приглашений участковым избирательным комиссиям.

Это предусмотрено календарным планом мероприятий по подготовке и проведению выборов президента Украины.

Комиссии на следующий день после получения предварительного списка избирателей должны предоставить их для общего ознакомления в помещении избирательного участка.

До 22 марта органы ведения реестра избирателей должны передать экземпляры списка избирателей и в спецучастки, созданные в учреждениях исполнения наказаний.

Также до 22 марта руководители соответствующих специальных учреждений, капитаны судов и командиры воинских частей должны подать сведения для составления списков избирателей на специальных участках, созданных в исключительном порядке.

До 23 марта включительно участковые комиссии таких спецучастков и спецучастков, созданных в стационарных учреждениях здравоохранения, должны составить списки избирателей на этих участках. После этого участковые комиссии спецучастков должны неотложно передать сведения о включенных в списки избирателях в органы ведения Госреестра избирателей по месту их нахождения.

Как сообщалось, в ЦИК ожидают, что около 47 тыс. украинских военнослужащих, которые выполняют задачи в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе, смогут проголосовать на выборах президента на специально созданных для них 80 избирательных участках (46 малых, 30 средних и 4 больших).

Выборы президента Украины пройдут 31 марта.

Теги: #избиратели #выборы
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