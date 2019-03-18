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13:26 18.03.2019

В "Приватбанк" через фиктивные фирмы вносят деньги для подкупа избирателей в пользу Порошенко, заявляют в "Батькивщине"

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В "Приватбанк" через фиктивные фирмы вносят деньги для подкупа избирателей в пользу Порошенко, заявляют в "Батькивщине"

Киев. 18 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Фиктивные фирмы вносят в "Приватбанк" деньги для подкупа избирателей в пользу президента Украины Петра Порошенко на выборах главы государства, утверждает заместитель главы парламентской фракции "Батькищина" Сергей Соболев. "Как выяснилось в последние дни – думаю, это будет очередная бомба, которая разорвется в стране, - именно через отделения приватизированного, а потом ставшего государственным "Приватбанка" ввозятся сотни миллионов гривень президентом Порошенко и его командой для подкупа избирателей", - сказал он на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп Верховной Рады в понедельник. "Все эти данные есть по ряду областей. Вскрыты названия фиктивных фирм, через которые это ввозится", - добавил парламентарий. "Для чего это делается? Подойдите к любой агитационной палатке Порошенко. Никакой агитации. Ничего, кроме персональных данных, которые собирают, и раздачи денег миллионам наших сограждан", - сказал С.Соболев.

Теги: #приватбанк
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