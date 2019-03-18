Выборы2019

Выборы

10:49 18.03.2019

Порошенко: Сразу после выборов сделаем все, чтобы вернуть Крым

2 мин читать
Порошенко: Сразу после выборов сделаем все, чтобы вернуть Крым

Президент Петр Порошенко в интервью телеканалу "Украина" заявил, что сразу после президентских выборов сделает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть Крым Украине.

Он отметил, что не существует более важной задачи для Украины, украинской власти и президента, чем обеспечить восстановление территориальной целостности, суверенитета и независимости государства.

"Первая позиция, мы должны понимать, кто нам противостоит. Одна из крупнейших военных машин мира - тоталитарная, которая поставила задачу на сегодняшний день сделать незаконную аннексию Крыма. И первое, что мы сделали - сколотили мировую солидарность с Украиной, которая способствует освобождению Крыма", - подчеркнул глава государства.

П.Порошенко пообещал, что Украина никогда не пойдет ни на какие торги, ни на какие подковерные договоренности.

"И Крым будет возвращен Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов. Ибо вы слышали неоднократные заявления Путина, что до президентских выборов этого делаться не будет, потому что он очень надеется, что будет избран любой кто, кроме Порошенко, для того, чтобы новая украинская власть приползла на коленях и подарила ему Крым. Моя позиция - не дождутся. Мы освободим Крым", - добавил он.

Президент отметил, что для возвращения Крыма Украина наращивает военную мощь, укрепляет международную солидарность, обеспечивает экономический рост.

П.Порошенко отметил, что также Украина вернет Донбасс. Он не исключил, что сразу после выборов будет прогресс по внедрению миротворческой миссии под эгидой ООН на оккупированной части территории Донбасса.

"Подчеркиваю, что юрисдикция специальной мониторинговой миссии ОБСЕ - это не только Донбасс, но и Крым. И мы абсолютно четкий план, буквально понедельно, что мы должны делать для этого", - подчеркнул президент.

Теги: #украина #донбасс #выборы #крым #видео2019 #порошенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:47 18.03.2019
СБУ разоблачила уроженца Крыма, завербованного российскими спецслужбами

СБУ разоблачила уроженца Крыма, завербованного российскими спецслужбами

11:47 18.03.2019
Чистая продажа Нацбанком валюты на минувшей неделе составила $94,5 млн

Чистая продажа Нацбанком валюты на минувшей неделе составила $94,5 млн

10:55 18.03.2019
Госпогранслужба сообщает о ликвидации канала переправки в Украину нелегальных мигрантов с организатором из РФ

Госпогранслужба сообщает о ликвидации канала переправки в Украину нелегальных мигрантов с организатором из РФ

10:28 18.03.2019
Гройсман во вторник посетит Тернопольскую область

Гройсман во вторник посетит Тернопольскую область

10:12 18.03.2019
Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко - кандидаты подписали Меморандум

Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко - кандидаты подписали Меморандум

09:54 18.03.2019
Бойко и Федерация работодателей подписали меморандум о сотрудничестве

Бойко и Федерация работодателей подписали меморандум о сотрудничестве

09:15 18.03.2019
Объединение оппозиционных сил обеспечило Вилкулу еще больший перевес над Бойко - данные социсследования

Объединение оппозиционных сил обеспечило Вилкулу еще больший перевес над Бойко - данные социсследования

09:11 18.03.2019
В первые дни военной агрессии мы с командой сохранили жизнью многим солдатам - Гриценко

В первые дни военной агрессии мы с командой сохранили жизнью многим солдатам - Гриценко

08:13 18.03.2019
В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

07:17 18.03.2019
Боевики на Донбассе 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения – штаб ООС

Боевики на Донбассе 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения – штаб ООС

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко - кандидаты подписали Меморандум

В штабе Тимошенко намерены вести параллельный подсчет голосов и обнародовать результаты раньше ЦИК

Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Вилкула

Хорошо упакованные "подарки": Зеленский рассказал, что против него готовятся несколько уголовных дел и провокации в "ЛНР"

ПОСЛЕДНЕЕ

Вилкул: После перезагрузки власти быстро вернем контроль над ценами на продукты и снизим их

Гриценко рассказал правду о своем загородном доме

Вилкул: После перезагрузки власти политические узники выйдут на свободу

Кандидат в президенты от "Оппоблока" Вилкул принял участие в праздновании "Торжества православия"

В харьковскую полицию поступило 116 сообщений о нарушениях закона о выборах, открыто 11 уголовных производств

Тимошенко назвала пять первоочередных шагов для повышения экономики и социальной защиты

Суд в субботу рассмотрит иск Гриценко к ЦИК

ЦИК зарегистрировала 742 международных наблюдателя на выборах президента Украины

Один из подозреваемых в попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко вышел под залог в 4 млн грн

Вилкул: Мы вернем Украину в список ведущих морских держав с судостроением мирового уровня

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА