Порошенко: Сразу после выборов сделаем все, чтобы вернуть Крым

Президент Петр Порошенко в интервью телеканалу "Украина" заявил, что сразу после президентских выборов сделает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть Крым Украине.

Он отметил, что не существует более важной задачи для Украины, украинской власти и президента, чем обеспечить восстановление территориальной целостности, суверенитета и независимости государства.

"Первая позиция, мы должны понимать, кто нам противостоит. Одна из крупнейших военных машин мира - тоталитарная, которая поставила задачу на сегодняшний день сделать незаконную аннексию Крыма. И первое, что мы сделали - сколотили мировую солидарность с Украиной, которая способствует освобождению Крыма", - подчеркнул глава государства.

П.Порошенко пообещал, что Украина никогда не пойдет ни на какие торги, ни на какие подковерные договоренности.

"И Крым будет возвращен Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов. Ибо вы слышали неоднократные заявления Путина, что до президентских выборов этого делаться не будет, потому что он очень надеется, что будет избран любой кто, кроме Порошенко, для того, чтобы новая украинская власть приползла на коленях и подарила ему Крым. Моя позиция - не дождутся. Мы освободим Крым", - добавил он.

Президент отметил, что для возвращения Крыма Украина наращивает военную мощь, укрепляет международную солидарность, обеспечивает экономический рост.

П.Порошенко отметил, что также Украина вернет Донбасс. Он не исключил, что сразу после выборов будет прогресс по внедрению миротворческой миссии под эгидой ООН на оккупированной части территории Донбасса.

"Подчеркиваю, что юрисдикция специальной мониторинговой миссии ОБСЕ - это не только Донбасс, но и Крым. И мы абсолютно четкий план, буквально понедельно, что мы должны делать для этого", - подчеркнул президент.