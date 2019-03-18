Бойко и Федерация работодателей подписали меморандум о сотрудничестве

Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко и председатель Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Как сообщает пресс-служба политсилы, подписание и встреча с представителями Федерации работодателей состоялась на Кременчугском заводе технического углерода (Полтавская область), 15 марта 2019 года.

Ю.Бойко во время встречи подчеркнул, что одна из ключевых проблем на сегодня – это выезд высококвалифицированных специалистов за границу.

"Не страшно, если кто-то перешел границу с Венгрией, проработал там день и вечером вернулся домой. Это полбеды. А когда уезжают высококлассные специалисты для работы на наших конкурентов в Россию или другие страны СНГ – это реальная проблема", — отметил политик.

Оппозиционер также отметил, что Украине нужно не только возвращать российский рынок, но и расширять рынки сбыта.

"В парламенте принято с десяток деклараций, что Россия – агрессор и т.д. При этом за прошлый год у нас товарооборот с Россией – 12 млрд долларов, и он растет. Но плохо не это. Плохо то, что мы купили у них товаров на 7,5 млрд, а поставили – на 4,5 млрд. То есть 3 млрд долларов валюты, которая у нас не лишняя, взяли и отдали из экономики Украины в экономику другой страны, которая значительно более сильная. И это нужно менять. Почему это произошло? Потому что ввели санкции по поставкам продуктов питания, продукции машиностроения и т.д.", — подчеркнул он.

Как утверждает Ю.Бойко, в основе отношений как со странами-соседями, так и странами дальнего зарубежья должен лежать разумный прагматизм, поиск оптимальной формулы для торгово-экономического сотрудничества, промышленно-инвестиционной кооперации.

Во время встречи с работниками завода политик акцентировал на важности государственной поддержки таких предприятий, как Кременчугский завод технического углерода.

"Проблемы, с которыми сегодня сталкивается предприятие – такие же, как и практически на всех крупных промышленных заводах Украины – кадровые вопросы, высокая стоимость энергоносителей, дорогие кредиты. Нынешнее правительство перепутало приоритеты, когда вместо поддержки промышленности начало бегать по миру и выпрашивать кредиты. Нужно помогать предприятиям. Тогда будут и рабочие места, и наполнение Пенсионного фонда, и люди будут довольны, и специалисты не будут уезжать из страны", — сказал он.