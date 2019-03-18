Вилкул: После перезагрузки власти быстро вернем контроль над ценами на продукты и снизим их

Сегодня отечественный сельхозпроизводитель сталкивается с множеством проблем, которые снижают конкурентоспособность украинской продукции, а главное — повышают цены на продукты питания в стране, заявил кандидат на пост президента от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.

"В нашей стране картошка, яйца и другие продукты питания стоят дороже, чем в Европе. А зарплаты нищенские. Это преступление. Мы дадим госпрограммы поддержки сельхозпроизводителям, как в Европе. И льготные кредиты. И снизим налогообложение. Поддержим инфраструктуру села, потому что село живет тогда, когда есть газ, вода, врач и учитель. При наших черноземах, правильном управлении государством украинские сельхозпредприятия станут локомотивом экономического роста", - сказал А.Вилкул во время встречи с трудовым коллективом Уманского тепличного комбината.

Лидер оппозиции подчеркнул, что сегодня отечественный сельхозпроизводитель сталкивается с множеством проблем: снижением уровня поддержки со стороны государства, отмена спецрежима по НДС, в результате которой предприятия АПК за два года потеряли около 50 млрд грн оборотных средств, рост налогов, процентных ставок и высокие тарифы все это снижает конкурентоспособность украинской продукции, а главное — повышает цены на продукты питания в самой Украине.

Также на положение отечественных аграриев негативно влияют ограничения экспорта украинской сельхозпродукции в страны ЕС. Из-за маленького размера квот беспошлинные объемы поставок исчерпываются в начале года, а дополнительные платежи делают украинские товары неконкурентными.

А.Вилкул рассказал, что в его предвыборной программе "Мир и Развитие: четыре шага к успеху" отечественным сельхозпроизводителям гарантируется комплексная государственная поддержка, в частности, возврат льготы по НДС. АПК будет переориентирован на переработку и экспорт готовой продукции, а не сырья, как сегодня.

Для этого в Украине будет внедрена европейская модель "зеленой корзины". Она включает государственную компенсация 50% стоимости основных фондов (производственных зданий, оборудования, транспортных средств и т. д.), льготные проценты по кредитам и создание в селах развитой инфраструктуры.