Выборы2019

Выборы

09:23 18.03.2019

Гриценко рассказал правду о своем загородном доме

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Гриценко рассказал правду о своем загородном доме

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко рассказал, что его дом возле городка Украинка был приобретен за несколько лет до того, как он стал министром обороны.

"Если принесете 10 миллионов, попробуем продать", - прокомментировал А.Гриценко в программе "Острый вопрос", сообщает пресс-служба политика.

Кандидат подчеркнул, что дом находится не в Конча-Заспе, а приобретенный он был еще в 2003 году его женой Юлией Мостовой.

"Дом жена приобрела в 2003 году. За два года до того, как я стал министром. Он был недостроен, его построили. Новоселье было в 2004 году, а только в 2005 меня назначили министром. Я сразу его задекларировал. Когда сейчас "порохоботы" рассказывают, что я был министром и украл, построил, а потом переписал на жену, то это сплошная ложь", - подчеркнул он.

Теги: #имущество #гриценко
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