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09:20 18.03.2019

Вилкул: После перезагрузки власти политические узники выйдут на свободу

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Вилкул: После перезагрузки власти политические узники выйдут на свободу

Несмотря на поданное в Старобельский суд официальное заявление Александра Вилкула и нардепов от "Оппозиционного блока" о готовности взять Александра Ефремова на поруки, судьи продлили Ефремову содержание под стражей еще на 60 дней – до 13 мая, сообщает пресс-служба политпартии.

Также перенесено и дальнейшее рассмотрение дела А.Ефремова - на 18 марта этого года.

Дмитрий Колесников — народный депутат Украины, фракция "Оппозиционный блок", заявил в зале суда: "Я приехал как доверенное лицо Александра Юрьевича Вилкула, кандидата в президенты, приехал как народный депутат для того, чтобы взять Александра Сергеевича на поруки. И я привез с собой 29 заявлений от народных депутатов. Вот такая поддержка, вот такое возмущение у народных депутатов действиями власти. Однако власть продолжает удерживать Ефремова незаконно".

А.Вилкул также прокомментировал решение суда: "Очень скоро это все закончится, произойдет перезагрузка власти и политические узники выйдут на свободу. А те, кто насаждали в Украине беспредел и вакханалию, ответят по закону".

Политик подчеркнул, что убийство Павла Шеремета и Олеся Бузины, трагедия 2 мая в Одессе практически не расследуются, зато в стране есть политические заключенные.

"Александр Сергеевич Ефремов сидит уже 2,5 года без каких бы то ни было обвинений. Это политическая месть за то, что он был главой фракции, и это попытка запугать всех, кто имеет в себе смелость бороться с этой властью. Мы один раз вносили уже залог за Ефремова, деньги не отдали, его тоже не выпустили, теперь уже второй раз не выпускают на поруки нам как народным депутатам", - сказал А.Вилкул.

Теги: #вилкул #ефремов #суд #колесников #политзаключенные
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