Выборы2019

Выборы

09:15 18.03.2019

Объединение оппозиционных сил обеспечило Вилкулу еще больший перевес над Бойко - данные социсследования

2 мин читать
Объединение оппозиционных сил обеспечило Вилкулу еще больший перевес над Бойко - данные социсследования

Успешное объединение оппозиционных сил и поддержка Евгением Мураевым принесли дополнительный рейтинг кандидату в врезиденты от "Оппозиционного блока" Александру Вилкулу.

Об этом говорят результаты социологического опроса Фонда "Украинская политика", проведенного совместно с Институтом маркетинга и консалтинга в период с 04 марта по 10 марта 2019 года.

Лидера оппозиции А.Вилкула уже поддерживает 9,1% опрошенных. В то же время самовыдвиженец Юрий Бойко, которого в ноябре 2018 исключили из фракции "Оппозиционного Блока" "за сотрудничество с властью и предательство интересов избирателей" – свои стартовые позиции растерял и сейчас едва набирает 8,2%.

"На фоне скандалов и отсутствия четких действий, которые, во многом, заменяются откровенным популизмом, Юрий Бойко постепенно сдаёт позиции. Несмотря на призывы к объединению, команда Бойко так и не смогла получить поддержку других кандидатов в президенты, в чем, по всей видимости, проявляется неспособность к сотрудничеству и отсутствие какой-либо стратегии в действиях", - отмечают авторы исследования.

Политолог Кость Бондаренко считает, что Ю.Бойко демонстрирует постепенное снижение своих позиций по мере того, как среди избирателей распространяется информация о его выходе из "Оппозиционного Блока".

Вторым фактором, который стимулировал рост рейтинга А.Вилкула, стала поддержка "медийно раскрученного Е.Мураева".

Ранее А.Вилкула также поддержали партия "Сильная Украина" и ее глава Светлана Фабрикант, Михаил Добкин ("Христианские социалисты"), общественное движение "Партия мира" (Максим Гольдарб), представители металлургов, шахтеров, судостроителей, профсоюзных организаций и общественных движений.

Специалисты опросили 3986 респондентов. Структура выборки: 23 областных центра (кроме Донецка и Луганска) и г.Киев, 5 крупных городов (Мариуполь, Каменское, Кременчуг, Бровары, Кривой Рог), 24 малых города, 26 поселков, 64 села. Погрешность составляет ± 1,5%.

Теги: #рейтинги #вилкул #выборы #опросы2019
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:38 18.03.2019
Вилкул: После перезагрузки власти быстро вернем контроль над ценами на продукты и снизим их

Вилкул: После перезагрузки власти быстро вернем контроль над ценами на продукты и снизим их

09:20 18.03.2019
Вилкул: После перезагрузки власти политические узники выйдут на свободу

Вилкул: После перезагрузки власти политические узники выйдут на свободу

18:33 17.03.2019
В США новый кандидат в президенты

В США новый кандидат в президенты

16:12 17.03.2019
В Северодонецке студентам раздавали билеты на концерт, требуя затем прибыть на мероприятие в поддержку кандидата в президенты

В Северодонецке студентам раздавали билеты на концерт, требуя затем прибыть на мероприятие в поддержку кандидата в президенты

15:31 17.03.2019
Полиция сообщила о 25 тысячах участниках встречи Порошенко с избирателями в центре Киева, организаторы заявили о 40 тысячах

Полиция сообщила о 25 тысячах участниках встречи Порошенко с избирателями в центре Киева, организаторы заявили о 40 тысячах

15:10 17.03.2019
В "Оппозиционной платформе – За жизнь" заявляют, что руководящие должности в избиркомах Харьковской области массово достаются представителям Порошенко

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" заявляют, что руководящие должности в избиркомах Харьковской области массово достаются представителям Порошенко

14:46 17.03.2019
В "Оппозиционной платформе – За жизнь" заявляют, что руководящие должности в избиркомах Харьковской области массово достаются представителям Порошенко

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" заявляют, что руководящие должности в избиркомах Харьковской области массово достаются представителям Порошенко

13:59 17.03.2019
Тимошенко обещает привлечь к ответственности Порошенко и его окружение

Тимошенко обещает привлечь к ответственности Порошенко и его окружение

13:44 17.03.2019
Порошенко убежден, что после выборов РФ будет вынуждена считаться с инициативой Украины о введении миротворцев ООН на Донбасс

Порошенко убежден, что после выборов РФ будет вынуждена считаться с инициативой Украины о введении миротворцев ООН на Донбасс

13:41 17.03.2019
Порошенко намерен в 2023 году начать переговоры о вступлении Украины в ЕС и обеспечить получение ПДЧ

Порошенко намерен в 2023 году начать переговоры о вступлении Украины в ЕС и обеспечить получение ПДЧ

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В штабе Тимошенко намерены вести параллельный подсчет голосов и обнародовать результаты раньше ЦИК

Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Вилкула

Хорошо упакованные "подарки": Зеленский рассказал, что против него готовятся несколько уголовных дел и провокации в "ЛНР"

Гриценко предлагает рассекретить государственный оборонный заказ

ПОСЛЕДНЕЕ

Бойко и Федерация работодателей подписали меморандум о сотрудничестве

Гриценко рассказал правду о своем загородном доме

В первые дни военной агрессии мы с командой сохранили жизнью многим солдатам - Гриценко

Кандидат в президенты от "Оппоблока" Вилкул принял участие в праздновании "Торжества православия"

В харьковскую полицию поступило 116 сообщений о нарушениях закона о выборах, открыто 11 уголовных производств

Тимошенко назвала пять первоочередных шагов для повышения экономики и социальной защиты

Суд в субботу рассмотрит иск Гриценко к ЦИК

ЦИК зарегистрировала 742 международных наблюдателя на выборах президента Украины

Один из подозреваемых в попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко вышел под залог в 4 млн грн

Вилкул: Мы вернем Украину в список ведущих морских держав с судостроением мирового уровня

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА