Объединение оппозиционных сил обеспечило Вилкулу еще больший перевес над Бойко - данные социсследования

Успешное объединение оппозиционных сил и поддержка Евгением Мураевым принесли дополнительный рейтинг кандидату в врезиденты от "Оппозиционного блока" Александру Вилкулу.

Об этом говорят результаты социологического опроса Фонда "Украинская политика", проведенного совместно с Институтом маркетинга и консалтинга в период с 04 марта по 10 марта 2019 года.

Лидера оппозиции А.Вилкула уже поддерживает 9,1% опрошенных. В то же время самовыдвиженец Юрий Бойко, которого в ноябре 2018 исключили из фракции "Оппозиционного Блока" "за сотрудничество с властью и предательство интересов избирателей" – свои стартовые позиции растерял и сейчас едва набирает 8,2%.

"На фоне скандалов и отсутствия четких действий, которые, во многом, заменяются откровенным популизмом, Юрий Бойко постепенно сдаёт позиции. Несмотря на призывы к объединению, команда Бойко так и не смогла получить поддержку других кандидатов в президенты, в чем, по всей видимости, проявляется неспособность к сотрудничеству и отсутствие какой-либо стратегии в действиях", - отмечают авторы исследования.

Политолог Кость Бондаренко считает, что Ю.Бойко демонстрирует постепенное снижение своих позиций по мере того, как среди избирателей распространяется информация о его выходе из "Оппозиционного Блока".

Вторым фактором, который стимулировал рост рейтинга А.Вилкула, стала поддержка "медийно раскрученного Е.Мураева".

Ранее А.Вилкула также поддержали партия "Сильная Украина" и ее глава Светлана Фабрикант, Михаил Добкин ("Христианские социалисты"), общественное движение "Партия мира" (Максим Гольдарб), представители металлургов, шахтеров, судостроителей, профсоюзных организаций и общественных движений.

Специалисты опросили 3986 респондентов. Структура выборки: 23 областных центра (кроме Донецка и Луганска) и г.Киев, 5 крупных городов (Мариуполь, Каменское, Кременчуг, Бровары, Кривой Рог), 24 малых города, 26 поселков, 64 села. Погрешность составляет ± 1,5%.