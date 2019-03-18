В первые дни военной агрессии мы с командой сохранили жизнью многим солдатам - Гриценко

Когда началась военная агрессия России в Украине, кандидат в президенты и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко с командой смог наладить быстрый выпуск обновленных современных цифровых карт с использованием спутниковых технологий, которые получил спецназ.

"Оборона - это не только сидеть и окопе и стрелять. Я мог сделать гораздо больше пользы, работая с первых дней с ключевыми дипломатами и обеспечив обмен разведданными", - рассказал политик в программе "Острый вопрос", сообщает пресс-служба "Гражданской позиции".

Кроме этого, он смог наладить быстрый выпуск без государственных средств обновленных современных цифровых карт с использованием спутниковых технологий, которые пошли в спецназ.

"Это сохранило многим жизнь. Я тогда был народным депутатом. Первые 5 миллиардов, которые пошли на армию, мы смогли направить на то, что нужно солдату, иначе они бы пошли на ненужные направления. Это участие в решении задач обороны", - подчеркнул А .Гриценко.