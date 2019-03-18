Выборы2019

Выборы

09:11 18.03.2019

В первые дни военной агрессии мы с командой сохранили жизнью многим солдатам - Гриценко

1 мин читать
В первые дни военной агрессии мы с командой сохранили жизнью многим солдатам - Гриценко

Когда началась военная агрессия России в Украине, кандидат в президенты и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко с командой смог наладить быстрый выпуск обновленных современных цифровых карт с использованием спутниковых технологий, которые получил спецназ.

"Оборона - это не только сидеть и окопе и стрелять. Я мог сделать гораздо больше пользы, работая с первых дней с ключевыми дипломатами и обеспечив обмен разведданными", - рассказал политик в программе "Острый вопрос", сообщает пресс-служба "Гражданской позиции".

Кроме этого, он смог наладить быстрый выпуск без государственных средств обновленных современных цифровых карт с использованием спутниковых технологий, которые пошли в спецназ.

"Это сохранило многим жизнь. Я тогда был народным депутатом. Первые 5 миллиардов, которые пошли на армию, мы смогли направить на то, что нужно солдату, иначе они бы пошли на ненужные направления. Это участие в решении задач обороны", - подчеркнул А .Гриценко.

Теги: #военные #украина #гриценко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:54 18.03.2019
Бойко и Федерация работодателей подписали меморандум о сотрудничестве

Бойко и Федерация работодателей подписали меморандум о сотрудничестве

09:23 18.03.2019
Гриценко рассказал правду о своем загородном доме

Гриценко рассказал правду о своем загородном доме

08:13 18.03.2019
В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

07:17 18.03.2019
Боевики на Донбассе 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения – штаб ООС

Боевики на Донбассе 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения – штаб ООС

06:50 18.03.2019
Во Львове задержан мужчина, который "заминировал" вокзал - полиция

Во Львове задержан мужчина, который "заминировал" вокзал - полиция

02:28 18.03.2019
Строительство мостов является реальным делом по восстановлению инфраструктуры Украины – Омелян

Строительство мостов является реальным делом по восстановлению инфраструктуры Украины – Омелян

21:23 17.03.2019
Экономический рост должен обязательно быть ощутимым для каждого украинца- Порошенко

Экономический рост должен обязательно быть ощутимым для каждого украинца- Порошенко

20:52 17.03.2019
На "Азовстали" нет пожара, происходил слив шлака - "Метинвест"

На "Азовстали" нет пожара, происходил слив шлака - "Метинвест"

20:46 17.03.2019
Крым будет возвращен Украине, и ни на какие подковерные договоренности Украина никогда не пойдет - Порошенко

Крым будет возвращен Украине, и ни на какие подковерные договоренности Украина никогда не пойдет - Порошенко

19:35 17.03.2019
Кандидат в президенты от "Оппоблока" Вилкул принял участие в праздновании "Торжества православия"

Кандидат в президенты от "Оппоблока" Вилкул принял участие в праздновании "Торжества православия"

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В штабе Тимошенко намерены вести параллельный подсчет голосов и обнародовать результаты раньше ЦИК

Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Вилкула

Хорошо упакованные "подарки": Зеленский рассказал, что против него готовятся несколько уголовных дел и провокации в "ЛНР"

Гриценко предлагает рассекретить государственный оборонный заказ

ПОСЛЕДНЕЕ

Вилкул: После перезагрузки власти быстро вернем контроль над ценами на продукты и снизим их

Вилкул: После перезагрузки власти политические узники выйдут на свободу

Объединение оппозиционных сил обеспечило Вилкулу еще больший перевес над Бойко - данные социсследования

Кандидат в президенты от "Оппоблока" Вилкул принял участие в праздновании "Торжества православия"

В харьковскую полицию поступило 116 сообщений о нарушениях закона о выборах, открыто 11 уголовных производств

Тимошенко назвала пять первоочередных шагов для повышения экономики и социальной защиты

Суд в субботу рассмотрит иск Гриценко к ЦИК

ЦИК зарегистрировала 742 международных наблюдателя на выборах президента Украины

Один из подозреваемых в попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко вышел под залог в 4 млн грн

Вилкул: Мы вернем Украину в список ведущих морских держав с судостроением мирового уровня

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА