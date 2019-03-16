Тимошенко назвала пять первоочередных шагов для повышения экономики и социальной защиты

Лидер ВО "Батькивщина", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко назвала пять первоочередных шагов для повышения экономики и увеличения социальной защиты людей, которые мог бы осуществить будущий президент, сообщает пресс-служба партии.

"Первый шаг: мы полностью принимаем новый налоговый кодекс и 47% экономики, находящейся в тени, выводим из нее, при этом вдвое снижаем налоговую нагрузку для предпринимателей. Второе: мы закрываем все сделки с оффшорами. Третий шаг: мы поднимаем экономику: и с сырьевой экономики переходим на производство готовой продукции, причем на инновационной основе", - пояснила Ю.Тимошенко в интервью телеканалу "Украина".

Четвертым шагом Ю.Тимошенко видит борьбу с контрабандой на таможне: "Мы уже такое делали. И это принесет в бюджет много денег".

И пятый шаг, который она отметила - это уничтожение коррупции в бюджетной сфере.

"Я хочу, чтобы сейчас и медики, и педагоги меня услышали: нам нужно несколько месяцев, чтобы начать повышать вам зарплату системно и весьма ощутимо. Поэтому пусть держатся, пусть не едут никуда. Все будет хорошо в Украине", - подытожила лидер ВО "Батькивщина".