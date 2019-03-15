Выборы2019

Выборы

21:30 15.03.2019

Суд в субботу рассмотрит иск Гриценко к ЦИК

1 мин читать
Суд в субботу рассмотрит иск Гриценко к ЦИК

Шестой апелляционный административный суд на заседании в субботу рассмотрит иска кандидата в президенты Украины, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко к Центральной избирательной комиссии.

Как сообщается на странице "Гражданской позиции" в соцсети Facebook в пятницу, истец настаивает на признании противоправными действий и бездеятельности Центризбиркома, который своим распоряжением принял решение включить в состав рабочих групп на окружных избирательных комиссиях сотрудников СБУ и Спецсвязи с целью взять под контроль электронную систему "Выборы".

Заседание начнется в 14.00 в субботу.

Теги: #суд #цик #гриценко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:18 15.03.2019
Суд в субботу рассмотрит иск Гриценко к ЦИК

Суд в субботу рассмотрит иск Гриценко к ЦИК

21:10 15.03.2019
ЦИК зарегистрировала 742 международных наблюдателя на выборах президента Украины

ЦИК зарегистрировала 742 международных наблюдателя на выборах президента Украины

21:03 15.03.2019
ЦИК зарегистрировала 742 международных наблюдателя на выборах президента Украины

ЦИК зарегистрировала 742 международных наблюдателя на выборах президента Украины

19:57 15.03.2019
Дебаты в деле украинца Павла Гриба назначены на 21 и 22 марта, скоро приговор – отец

Дебаты в деле украинца Павла Гриба назначены на 21 и 22 марта, скоро приговор – отец

19:33 15.03.2019
МВД проверяет обращения ряда кандидатов в президенты о вмешательстве в информсистему ЦИК "Выборы-2019"

МВД проверяет обращения ряда кандидатов в президенты о вмешательстве в информсистему ЦИК "Выборы-2019"

16:37 15.03.2019
РФ подаст кассацию в Верховный суд Нидерландов, если проиграет апелляцию по "скифскому золоту", допускают в Украине

РФ подаст кассацию в Верховный суд Нидерландов, если проиграет апелляцию по "скифскому золоту", допускают в Украине

14:47 15.03.2019
Шевченковский райсуд Киева эвакуируют из-за сообщения о минировании

Шевченковский райсуд Киева эвакуируют из-за сообщения о минировании

14:18 15.03.2019
Гриценко: В оборонном комплексе необходимо положить начало системным базовым проектам

Гриценко: В оборонном комплексе необходимо положить начало системным базовым проектам

14:00 15.03.2019
В ЦИК видят проблему в связи с большим количеством замен членов окружкомов

В ЦИК видят проблему в связи с большим количеством замен членов окружкомов

13:57 15.03.2019
Гриценко: Через военные заказы надо находить и реализовать новейшие разработки

Гриценко: Через военные заказы надо находить и реализовать новейшие разработки

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В штабе Тимошенко намерены вести параллельный подсчет голосов и обнародовать результаты раньше ЦИК

Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Вилкула

Хорошо упакованные "подарки": Зеленский рассказал, что против него готовятся несколько уголовных дел и провокации в "ЛНР"

Гриценко предлагает рассекретить государственный оборонный заказ

ПОСЛЕДНЕЕ

Один из подозреваемых в попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко вышел под залог в 4 млн грн

Вилкул: Мы вернем Украину в список ведущих морских держав с судостроением мирового уровня

Данилюк готов отказаться от поддержки Зеленского в случае влияния на него Коломойского

Наблюдатели от РФ, внесенные в список БДИПЧ ОБСЕ, не будут на выборах президента Украины - Климкин

Зеленский лидирует в рейтинге кандидатов в президенты, за ним идут Тимошенко и Порошенко - опрос "Украинского социологического портала"

Тимошенко: Наука и образование обеспечат возрождение Украины

Богомолец зовет киевлян на субботник

Бойко: Программа утилизации боеприпасов должна быть возобновлена

Бойко - лидер электоральных симпатий в Луганской области – соцопрос Seetarget

Садовый выступает за подчиненность полиции по вопросам безопасности местной громаде

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА