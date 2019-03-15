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21:10 15.03.2019

ЦИК зарегистрировала 742 международных наблюдателя на выборах президента Украины

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ЦИК зарегистрировала 742 международных наблюдателя на выборах президента Украины

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по состоянию на пятницу, 15 марта, зарегистрировала 742 официальных международных наблюдателя на выборах президента Украины 31 марта.

"Рассмотрев соответствующие обращения, Комиссия зарегистрировала 44 официальных наблюдателя на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года: 9 - от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 2 - от Португальской Республики, 33 - от Украинского Конгрессового комитета Америки", - говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

Кроме того, рассмотрев соответствующее обращение, Центризбирком отменил регистрацию официального наблюдателя от Украинского Конгрессового комитета Америки.

Таким образом, по состоянию на 15 марта ЦИК зарегистрировала 742 официальных наблюдателя от 10 международных организаций и 8 иностранных государств на очередных выборах президента Украины.

Теги: #наблюдатели #цик
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