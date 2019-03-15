Выборы2019

Выборы

17:50 15.03.2019

Тимошенко: Наука и образование обеспечат возрождение Украины

2 мин читать
Тимошенко: Наука и образование обеспечат возрождение Украины

Наука, воспитание и образование - это тот потенциал, который выведет Украину из искусственно созданной действующей властью кризиса, утверждает лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Парадигма ценностей в глобальном мире изменилась. И если раньше это были нефть, газ, недра, земля, то теперь все сильные экономики опираются на интеллект человека", - сказала политик во время Форума "Наука, образование, культура - приоритеты развития Украины" в Киеве.

Как пояснила Ю.Тимошенко, разработанная совместно с лучшими интеллектуалами страны программа коренных изменений предусматривает модернизацию всех учебных заведений - от садов до вузов, изменение подходов к финансированию науки - ставка будет делаться на университетское образование.

В Новом курсе четко прописаны будут все необходимые условия для комфортной жизни и работы на родине, отметила она. Речь идет об обеспечении педагогов достойной зарплатой и таким социальным пакетом, "чтобы учить детей шли лучшие из лучших".

Кроме того, уверяет Ю.Тимошенко, важно будет финансировать стартапы.

После выборов новая власть также построит новую экосистему жизни человека, которая будет соответствовать уровню развития человечества, отмечает политик. В частности, необходимо будет поднять культуру, которая всегда финансировалась по остаточному принципу: создавать государственные фонды для перевода произведений отечественных писателей, заботиться о культурном достоянии Украины, разработать для художников культурные программы, чтобы они ездили по миру и представляли нашу культуру.

"Или мы построим культуру и глобальную Украины, или потеряем свое имя", - подчеркнула она.

Кандидат в президенты обратилась к присутствующим на мероприятии ученых с призывом присоединяться к национальным платформам, которые нарабатывают детальный план реализации Нового курса, чтобы действовать вместе после президентских выборов.

"Сегодняшняя встреча - это старт для совместной работы на долгую перспективу", - подытожила Ю.Тимошенко.

Теги: #тимошенко #украина #наука
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:48 15.03.2019
МИД Канады объявил о санкциях в ответ на действия РФ в Керченском проливе и в Крыму

МИД Канады объявил о санкциях в ответ на действия РФ в Керченском проливе и в Крыму

18:38 15.03.2019
В Беларуси в ближайшее время начнут вещание еще несколько украинских телеканалов

В Беларуси в ближайшее время начнут вещание еще несколько украинских телеканалов

18:32 15.03.2019
Наблюдатели от РФ, внесенные в список БДИПЧ ОБСЕ, не будут на выборах президента Украины - Климкин

Наблюдатели от РФ, внесенные в список БДИПЧ ОБСЕ, не будут на выборах президента Украины - Климкин

18:15 15.03.2019
Минфин США добавил шесть физлиц и восемь компаний из РФ в санкционный список

Минфин США добавил шесть физлиц и восемь компаний из РФ в санкционный список

18:04 15.03.2019
Зеленский лидирует в рейтинге кандидатов в президенты, за ним идут Тимошенко и Порошенко - опрос "Украинского социологического портала"

Зеленский лидирует в рейтинге кандидатов в президенты, за ним идут Тимошенко и Порошенко - опрос "Украинского социологического портала"

17:54 15.03.2019
Задержанный в Крыму журналист Мемедеминов находится в критическом состоянии, назначенная на 14 марта операция не проведена – омбудсмен

Задержанный в Крыму журналист Мемедеминов находится в критическом состоянии, назначенная на 14 марта операция не проведена – омбудсмен

17:47 15.03.2019
Арьев о заявлении спикера Госдумы РФ по Крыму: Россия не остановится в своем цинизме и враждебности к Украине

Арьев о заявлении спикера Госдумы РФ по Крыму: Россия не остановится в своем цинизме и враждебности к Украине

16:58 15.03.2019
Киев направил ноту протеста Москве из-за визита делегации Госдумы в оккупированный Крым

Киев направил ноту протеста Москве из-за визита делегации Госдумы в оккупированный Крым

16:46 15.03.2019
Украина стремится, чтобы доля ее экспорта в ЕС достигла 50% - Порошенко

Украина стремится, чтобы доля ее экспорта в ЕС достигла 50% - Порошенко

16:37 15.03.2019
РФ подаст кассацию в Верховный суд Нидерландов, если проиграет апелляцию по "скифскому золоту", допускают в Украине

РФ подаст кассацию в Верховный суд Нидерландов, если проиграет апелляцию по "скифскому золоту", допускают в Украине

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В штабе Тимошенко намерены вести параллельный подсчет голосов и обнародовать результаты раньше ЦИК

Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Вилкула

Хорошо упакованные "подарки": Зеленский рассказал, что против него готовятся несколько уголовных дел и провокации в "ЛНР"

Гриценко предлагает рассекретить государственный оборонный заказ

ПОСЛЕДНЕЕ

Богомолец зовет киевлян на субботник

Бойко: Программа утилизации боеприпасов должна быть возобновлена

Бойко - лидер электоральных симпатий в Луганской области – соцопрос Seetarget

Садовый выступает за подчиненность полиции по вопросам безопасности местной громаде

Кернес прогнозирует явку по Харькову на президентских выборах около 65%

В МВД не ожидают массового псевдоминирования избирательных участков в день выборов президента Украины 31 марта

Гриценко: В оборонном комплексе необходимо положить начало системным базовым проектам

Россия предложила 24 кандидатов в наблюдатели БДИПЧ на украинских выборах

В ЦИК видят проблему в связи с большим количеством замен членов окружкомов

За Тимошенко в первом туре выборов президента Украины готовы проголосовать 31,6% граждан – опрос "Батькивщины"

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА