Тимошенко: Наука и образование обеспечат возрождение Украины

Наука, воспитание и образование - это тот потенциал, который выведет Украину из искусственно созданной действующей властью кризиса, утверждает лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Парадигма ценностей в глобальном мире изменилась. И если раньше это были нефть, газ, недра, земля, то теперь все сильные экономики опираются на интеллект человека", - сказала политик во время Форума "Наука, образование, культура - приоритеты развития Украины" в Киеве.

Как пояснила Ю.Тимошенко, разработанная совместно с лучшими интеллектуалами страны программа коренных изменений предусматривает модернизацию всех учебных заведений - от садов до вузов, изменение подходов к финансированию науки - ставка будет делаться на университетское образование.

В Новом курсе четко прописаны будут все необходимые условия для комфортной жизни и работы на родине, отметила она. Речь идет об обеспечении педагогов достойной зарплатой и таким социальным пакетом, "чтобы учить детей шли лучшие из лучших".

Кроме того, уверяет Ю.Тимошенко, важно будет финансировать стартапы.

После выборов новая власть также построит новую экосистему жизни человека, которая будет соответствовать уровню развития человечества, отмечает политик. В частности, необходимо будет поднять культуру, которая всегда финансировалась по остаточному принципу: создавать государственные фонды для перевода произведений отечественных писателей, заботиться о культурном достоянии Украины, разработать для художников культурные программы, чтобы они ездили по миру и представляли нашу культуру.

"Или мы построим культуру и глобальную Украины, или потеряем свое имя", - подчеркнула она.

Кандидат в президенты обратилась к присутствующим на мероприятии ученых с призывом присоединяться к национальным платформам, которые нарабатывают детальный план реализации Нового курса, чтобы действовать вместе после президентских выборов.

"Сегодняшняя встреча - это старт для совместной работы на долгую перспективу", - подытожила Ю.Тимошенко.