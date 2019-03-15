Выборы2019

Выборы

17:46 15.03.2019

Богомолец зовет киевлян на субботник

1 мин читать
Богомолец зовет киевлян на субботник

Народный депутат Ольга Богомолец призывает жителей столичного Печерска и других районов города присоединиться к толоке, которая будет проходить в субботу, 16 марта, в сквере имени академика Александра Богомольца.

"Вместе с Национальной академией наук и Печерской РГА делаем мероприятие в виде толоки, когда неравнодушные люди объединяются и совместными усилиями делают какое-то полезное дело. Считаю инициативу и ответственность каждого из нас - лучший способ построить счастливую и богатую Украину. Приглашаю всех жителей Печерска и других районов города присоединиться к толоке и сделать чистым давний парк ... ", - написала она на своей странице в социальной сети Facebook в пятницу.

В пресс-службе О.Богомолец отмечают, что уборка сквера начнется в 10:00.

Теги: #ольга_богомолец #богомолец #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:42 15.03.2019
Данилюк готов отказаться от поддержки Зеленского в случае влияния на него Коломойского

Данилюк готов отказаться от поддержки Зеленского в случае влияния на него Коломойского

18:32 15.03.2019
Наблюдатели от РФ, внесенные в список БДИПЧ ОБСЕ, не будут на выборах президента Украины - Климкин

Наблюдатели от РФ, внесенные в список БДИПЧ ОБСЕ, не будут на выборах президента Украины - Климкин

18:04 15.03.2019
Зеленский лидирует в рейтинге кандидатов в президенты, за ним идут Тимошенко и Порошенко - опрос "Украинского социологического портала"

Зеленский лидирует в рейтинге кандидатов в президенты, за ним идут Тимошенко и Порошенко - опрос "Украинского социологического портала"

17:08 15.03.2019
Бойко - лидер электоральных симпатий в Луганской области – соцопрос Seetarget

Бойко - лидер электоральных симпатий в Луганской области – соцопрос Seetarget

16:50 15.03.2019
Садовый выступает за подчиненность полиции по вопросам безопасности местной громаде

Садовый выступает за подчиненность полиции по вопросам безопасности местной громаде

15:34 15.03.2019
Кернес прогнозирует явку по Харькову на президентских выборах около 65%

Кернес прогнозирует явку по Харькову на президентских выборах около 65%

15:29 15.03.2019
Кернес прогнозирует явку по Харькову на президентских выборах около 65%

Кернес прогнозирует явку по Харькову на президентских выборах около 65%

15:02 15.03.2019
Большинство финансовых экспертов не ожидает изменения скорости реформ после выборов – экспресс-опрос CFA Society Ukraine

Большинство финансовых экспертов не ожидает изменения скорости реформ после выборов – экспресс-опрос CFA Society Ukraine

15:02 15.03.2019
В МВД не ожидают массового псевдоминирования избирательных участков в день выборов президента Украины 31 марта

В МВД не ожидают массового псевдоминирования избирательных участков в день выборов президента Украины 31 марта

14:57 15.03.2019
В МВД не ожидают массового псевдоминирования избирательных участков в день выборов президента Украины 31 марта

В МВД не ожидают массового псевдоминирования избирательных участков в день выборов президента Украины 31 марта

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В штабе Тимошенко намерены вести параллельный подсчет голосов и обнародовать результаты раньше ЦИК

Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Вилкула

Хорошо упакованные "подарки": Зеленский рассказал, что против него готовятся несколько уголовных дел и провокации в "ЛНР"

Гриценко предлагает рассекретить государственный оборонный заказ

ПОСЛЕДНЕЕ

Тимошенко: Наука и образование обеспечат возрождение Украины

Бойко: Программа утилизации боеприпасов должна быть возобновлена

Гриценко: В оборонном комплексе необходимо положить начало системным базовым проектам

Россия предложила 24 кандидатов в наблюдатели БДИПЧ на украинских выборах

В ЦИК видят проблему в связи с большим количеством замен членов окружкомов

За Тимошенко в первом туре выборов президента Украины готовы проголосовать 31,6% граждан – опрос "Батькивщины"

Гриценко: Через военные заказы надо находить и реализовать новейшие разработки

Около 47 тыс военнослужащих проголосуют на выборах президента Украины в зоне ООС на спецучастках - ЦИК

Участие в рабгруппах окружкомов сотрудников СБУ и Госспецсвязи правомерно, что подтвердил и Верховный суд – глава ЦИК

Более 100 тыс граждан Украины изменят место своего голосования на выборах 31 марта, прогнозируют в ЦИК

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА