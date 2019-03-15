Богомолец зовет киевлян на субботник

Народный депутат Ольга Богомолец призывает жителей столичного Печерска и других районов города присоединиться к толоке, которая будет проходить в субботу, 16 марта, в сквере имени академика Александра Богомольца.

"Вместе с Национальной академией наук и Печерской РГА делаем мероприятие в виде толоки, когда неравнодушные люди объединяются и совместными усилиями делают какое-то полезное дело. Считаю инициативу и ответственность каждого из нас - лучший способ построить счастливую и богатую Украину. Приглашаю всех жителей Печерска и других районов города присоединиться к толоке и сделать чистым давний парк ... ", - написала она на своей странице в социальной сети Facebook в пятницу.

В пресс-службе О.Богомолец отмечают, что уборка сквера начнется в 10:00.