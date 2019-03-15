Бойко: Программа утилизации боеприпасов должна быть возобновлена

Программа утилизации должна быть возобновлена в Украине, поскольку сегодня на складах находится еще очень много боеприпасов, считает сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко.

"За последние три года в воздух взлетело пять арсеналов с боеприпасами. Гибли люди, были массовые эвакуации. Если бы работала программа утилизации и в ней участвовали такие предприятия, как Павлоградский химзавод, Рубежанская "Заря", то таких бы трагедий не было. Мы обязательно возобновим эту программу. Все боеприпасы, у которых истек срок годности, которые несут угрозу жизни граждан, будут утилизированы. Это позволит убрать угрозу взрывов на арсеналах и военных базах", – сказал парламентарий во время посещения Павлоградского химического завода (Днепропетровская область) в четверг, сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Ю.Бойко также подчеркнул, что по обороноспособности государства существенный удар наносит коррупция, и все, кто в этом замешаны, должны быть привлечены к ответственности.

"Когда возник колоссальный скандал в "Укроборонпроме", оказалось, что у всех правоохранительных органов рыльце в пушку. Пока эта пацанва обворовывала солдат, которые сидят в окопах, все правоохранительные органы об этом знали. Под завесой секретности разворовывали государственное имущество, цинично наживались на армии под крики об её развитии", – сказал он.

"Никакая Временная следственная комиссия не может быть инструментом для расследования этих махинаций. Президент должен прийти в парламент и честно сказать, кто виноват в том, что в "Укроборонпроме" – ключевом ведомстве, обеспечивающем обороноспособность страны – произошло такое безобразие. Все участники схемы будут привлечены к ответственности. Они должны сидеть в тюрьме. Такое мародерство – это верх цинизма. При этой власти ничего не будет, тему "заговорят". Но совсем скоро власть сменится, и все фигуранты этого дела будут отвечать по всей строгости закона", – резюмировал политик.