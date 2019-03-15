Выборы2019

Выборы

17:11 15.03.2019

Бойко: Программа утилизации боеприпасов должна быть возобновлена

2 мин читать
Бойко: Программа утилизации боеприпасов должна быть возобновлена

Программа утилизации должна быть возобновлена в Украине, поскольку сегодня на складах находится еще очень много боеприпасов, считает сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко.

"За последние три года в воздух взлетело пять арсеналов с боеприпасами. Гибли люди, были массовые эвакуации. Если бы работала программа утилизации и в ней участвовали такие предприятия, как Павлоградский химзавод, Рубежанская "Заря", то таких бы трагедий не было. Мы обязательно возобновим эту программу. Все боеприпасы, у которых истек срок годности, которые несут угрозу жизни граждан, будут утилизированы. Это позволит убрать угрозу взрывов на арсеналах и военных базах", – сказал парламентарий во время посещения Павлоградского химического завода (Днепропетровская область) в четверг, сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Ю.Бойко также подчеркнул, что по обороноспособности государства существенный удар наносит коррупция, и все, кто в этом замешаны, должны быть привлечены к ответственности.

"Когда возник колоссальный скандал в "Укроборонпроме", оказалось, что у всех правоохранительных органов рыльце в пушку. Пока эта пацанва обворовывала солдат, которые сидят в окопах, все правоохранительные органы об этом знали. Под завесой секретности разворовывали государственное имущество, цинично наживались на армии под крики об её развитии", – сказал он.

"Никакая Временная следственная комиссия не может быть инструментом для расследования этих махинаций. Президент должен прийти в парламент и честно сказать, кто виноват в том, что в "Укроборонпроме" – ключевом ведомстве, обеспечивающем обороноспособность страны – произошло такое безобразие. Все участники схемы будут привлечены к ответственности. Они должны сидеть в тюрьме. Такое мародерство – это верх цинизма. При этой власти ничего не будет, тему "заговорят". Но совсем скоро власть сменится, и все фигуранты этого дела будут отвечать по всей строгости закона", – резюмировал политик.

Теги: #бойко #утилизация #боеприпасы #химзавод
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:08 15.03.2019
Бойко - лидер электоральных симпатий в Луганской области – соцопрос Seetarget

Бойко - лидер электоральных симпатий в Луганской области – соцопрос Seetarget

10:44 15.03.2019
Бойко заявил, что отменит медицинскую, образовательную и пенсионную реформы в случае победы на выборах

Бойко заявил, что отменит медицинскую, образовательную и пенсионную реформы в случае победы на выборах

12:47 14.03.2019
Бойко: Вместо подкупа перед выборами пенсионерам нужно ежегодно индексировать пенсии

Бойко: Вместо подкупа перед выборами пенсионерам нужно ежегодно индексировать пенсии

18:16 13.03.2019
СБУ устроила обыск у главы предвыборного штаба Юрия Бойко в Одессе

СБУ устроила обыск у главы предвыборного штаба Юрия Бойко в Одессе

16:36 13.03.2019
Бойко: Вопросом языка власть отвлекает общество от реальных проблем

Бойко: Вопросом языка власть отвлекает общество от реальных проблем

17:07 12.03.2019
Бойко лидирует в президентском рейтинге в Донецкой области - опрос Seetarget

Бойко лидирует в президентском рейтинге в Донецкой области - опрос Seetarget

10:40 12.03.2019
Бойко: Голосуя, нужно помнить, что эта власть пообещала МВФ газ по 12 тысяч грн

Бойко: Голосуя, нужно помнить, что эта власть пообещала МВФ газ по 12 тысяч грн

17:46 11.03.2019
Минобороны Украины до конца года завершит первый этап реконструкции технических территорий на трех арсеналах боеприпасов

Минобороны Украины до конца года завершит первый этап реконструкции технических территорий на трех арсеналах боеприпасов

12:04 11.03.2019
Бойко лидирует в президентском рейтинге в Одесской области — опрос Seetarget

Бойко лидирует в президентском рейтинге в Одесской области — опрос Seetarget

18:00 07.03.2019
Бойко: Женщин в Украине лишают прав, пытаются лишить и праздника 8 марта

Бойко: Женщин в Украине лишают прав, пытаются лишить и праздника 8 марта

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В штабе Тимошенко намерены вести параллельный подсчет голосов и обнародовать результаты раньше ЦИК

Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Вилкула

Хорошо упакованные "подарки": Зеленский рассказал, что против него готовятся несколько уголовных дел и провокации в "ЛНР"

Гриценко предлагает рассекретить государственный оборонный заказ

ПОСЛЕДНЕЕ

Садовый выступает за подчиненность полиции по вопросам безопасности местной громаде

Кернес прогнозирует явку по Харькову на президентских выборах около 65%

В МВД не ожидают массового псевдоминирования избирательных участков в день выборов президента Украины 31 марта

Гриценко: В оборонном комплексе необходимо положить начало системным базовым проектам

Россия предложила 24 кандидатов в наблюдатели БДИПЧ на украинских выборах

В ЦИК видят проблему в связи с большим количеством замен членов окружкомов

За Тимошенко в первом туре выборов президента Украины готовы проголосовать 31,6% граждан – опрос "Батькивщины"

Гриценко: Через военные заказы надо находить и реализовать новейшие разработки

Около 47 тыс военнослужащих проголосуют на выборах президента Украины в зоне ООС на спецучастках - ЦИК

Участие в рабгруппах окружкомов сотрудников СБУ и Госспецсвязи правомерно, что подтвердил и Верховный суд – глава ЦИК

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА