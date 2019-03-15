Бойко - лидер электоральных симпатий в Луганской области – соцопрос Seetarget

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, 43% избирателей Луганской области из тех, кто уже определился и будут голосовать, отдали бы свой голос Юрию Бойко, свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного исследовательской компанией Seetarget.

Согласно данным опроса, второе место в опросе занял Владимир Зеленский – 25,2%. На третьем – Юлия Тимошенко – 8,1%. За ней находится Олег Ляшко с 6,2%. Действующий президент Петр Порошенко на пятом месте рейтинга, он набрал 4,7%.

Принимать участие в голосовании на выборах Президента и Верховной Рады Украины будут 64,5% респондентов. 38,6% будут голосовать обязательно, 25,9% точно не уверены, но скорее всего будут.

Опрос проводился методом индивидуального интервью по месту проживания респондентов на подконтрольной территории Луганской области с 7 по 13 марта 2019 года. Всего опрошено 602 респондента в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 4,2%.