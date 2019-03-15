Гриценко: В оборонном комплексе необходимо положить начало системным базовым проектам

Для масштабного развития оборонного комплекса в Украине нужно создать несколько системных базовых проектов на десятилетия вперед и рассекретить государственный оборонный заказ, отметил кандидат в президенты и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко.

"Важно, чтобы государственный оборонный заказ был рассекречен. Чтобы оно из инструмента мародерства стало инструментом развития. Тогда за "Укроборонпром", через частные предприятия мы должны начать несколько системных базовых проектов на десятилетия вперед", - сказал А.Гриценко в программе "Право на власть".

Он отметил, что эти проекты должны быть основаны в первую очередь в ракетостроении и военном судостроении.

"Современный ракетный комплекс даст защиту от любого врага. Также требуется замена устаревших систем залпового огня. Военное судостроение: надо разработать базовый корабль. Например, когда мы были в Минобороны, разрабатывали "Корвет". Надо поднять военную судостроительную отрасль", - рассказал политик.