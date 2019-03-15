Выборы2019

Выборы

14:18 15.03.2019

Гриценко: В оборонном комплексе необходимо положить начало системным базовым проектам

1 мин читать
Гриценко: В оборонном комплексе необходимо положить начало системным базовым проектам

Для масштабного развития оборонного комплекса в Украине нужно создать несколько системных базовых проектов на десятилетия вперед и рассекретить государственный оборонный заказ, отметил кандидат в президенты и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко.

"Важно, чтобы государственный оборонный заказ был рассекречен. Чтобы оно из инструмента мародерства стало инструментом развития. Тогда за "Укроборонпром", через частные предприятия мы должны начать несколько системных базовых проектов на десятилетия вперед", - сказал А.Гриценко в программе "Право на власть".

Он отметил, что эти проекты должны быть основаны в первую очередь в ракетостроении и военном судостроении.

"Современный ракетный комплекс даст защиту от любого врага. Также требуется замена устаревших систем залпового огня. Военное судостроение: надо разработать базовый корабль. Например, когда мы были в Минобороны, разрабатывали "Корвет". Надо поднять военную судостроительную отрасль", - рассказал политик.

Теги: #оборонка #украина #гриценко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:20 15.03.2019
В Украине на 40 суток арестован гражданин США, разыскиваемый за организацию крупного наркокартеля

В Украине на 40 суток арестован гражданин США, разыскиваемый за организацию крупного наркокартеля

14:57 15.03.2019
В МВД не ожидают массового псевдоминирования избирательных участков в день выборов президента Украины 31 марта

В МВД не ожидают массового псевдоминирования избирательных участков в день выборов президента Украины 31 марта

14:46 15.03.2019
В Киеве возле посольства РФ открыли сквер имени Бориса Немцова

В Киеве возле посольства РФ открыли сквер имени Бориса Немцова

14:34 15.03.2019
Россия предложила 24 кандидатов в наблюдатели БДИПЧ на украинских выборах

Россия предложила 24 кандидатов в наблюдатели БДИПЧ на украинских выборах

13:57 15.03.2019
Гриценко: Через военные заказы надо находить и реализовать новейшие разработки

Гриценко: Через военные заказы надо находить и реализовать новейшие разработки

13:36 15.03.2019
Около 47 тыс военнослужащих проголосуют на выборах президента Украины в зоне ООС на спецучастках - ЦИК

Около 47 тыс военнослужащих проголосуют на выборах президента Украины в зоне ООС на спецучастках - ЦИК

13:25 15.03.2019
Проект поддержки Финляндией реформы украинской школы предусматривает 8 млн евро безвозвратной помощи - Минобразования

Проект поддержки Финляндией реформы украинской школы предусматривает 8 млн евро безвозвратной помощи - Минобразования

12:51 15.03.2019
Идеи "русского мира" все еще присутствуют в Украине – эксперт

Идеи "русского мира" все еще присутствуют в Украине – эксперт

11:53 15.03.2019
ЕС вновь потребовал от России освободить украинских моряков

ЕС вновь потребовал от России освободить украинских моряков

11:42 15.03.2019
ЕБРР и ЕС открыли кредитную линию на EUR60 млн для финансирования МСП в Украине

ЕБРР и ЕС открыли кредитную линию на EUR60 млн для финансирования МСП в Украине

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В штабе Тимошенко намерены вести параллельный подсчет голосов и обнародовать результаты раньше ЦИК

Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Вилкула

Хорошо упакованные "подарки": Зеленский рассказал, что против него готовятся несколько уголовных дел и провокации в "ЛНР"

Гриценко предлагает рассекретить государственный оборонный заказ

ПОСЛЕДНЕЕ

Кернес прогнозирует явку по Харькову на президентских выборах около 65%

Россия предложила 24 кандидатов в наблюдатели БДИПЧ на украинских выборах

В ЦИК видят проблему в связи с большим количеством замен членов окружкомов

За Тимошенко в первом туре выборов президента Украины готовы проголосовать 31,6% граждан – опрос "Батькивщины"

Около 47 тыс военнослужащих проголосуют на выборах президента Украины в зоне ООС на спецучастках - ЦИК

Участие в рабгруппах окружкомов сотрудников СБУ и Госспецсвязи правомерно, что подтвердил и Верховный суд – глава ЦИК

Более 100 тыс граждан Украины изменят место своего голосования на выборах 31 марта, прогнозируют в ЦИК

Кива: Украинцев выталкивают на работу за границу путем планового уничтожения промышленности и сокращения рабочих мест

В штабе Тимошенко намерены вести параллельный подсчет голосов и обнародовать результаты раньше ЦИК

Проверка на полиграфе: Богомолец - не технический кандидат

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА