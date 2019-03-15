Выборы2019

Выборы

14:00 15.03.2019

В ЦИК видят проблему в связи с большим количеством замен членов окружкомов

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В ЦИК видят проблему в связи с большим количеством замен членов окружкомов

В Центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК) видят серьезную проблему в связи с большим количеством замен членов окружных избирательных комиссий (ОИК), которые подаются кандидатами в президенты Украины.

"В состав окружных избирательных комиссий всего было включено 7355 человек. После этого мы увидели неприятную тенденцию – полномочия 2428 из них были досрочно прекращены, что составляет почти треть от их первоначального состава", - сказал заместитель главы ЦИК Евгений Радченко на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Он подчеркнул, что кандидаты в президенты и члены окружных избирательных комиссий не очень ответственно подошли к этому процессу, количество таких изменений в составе ОИК является "вопиющим". В частности, по его словам, были заменены 139 глав окружкомов из 199.

Е.Радченко указал, что с формированием участковых избирательных комиссий ЦИК и окружные комиссии в основном справились. По состоянию на 14 марта в состав участковых комиссий включено 445 тыс. 111 человек.

При этом замглавы ЦИК обратил внимание, что более 1,5 тыс. участковых избирательных комиссий созданы с минимальным количеством в 9 человек, и в случае со средними или большими избирательными участками это может создавать проблемы в их работе, поэтому закон дает возможность увеличивать количество членов таких комиссий в случае необходимости.

Теги: #цик #оик #выборы
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