Участие в рабгруппах окружкомов сотрудников СБУ и Госспецсвязи правомерно, что подтвердил и Верховный суд – глава ЦИК

В Центральной избирательной комиссии Украины отвергают обвинения и опасения о том, что привлечение сотрудников Службы безопасности Украины и Госспецсвязи может привести к несанкционированному вмешательству в информационно-аналитическую систему "Выборы".

На пресс-конференции в пятницу в Киеве глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что постановление комиссии №334 от 18 февраля, которым определено, что окружные избирательные комиссии на выборах президента Украины должны создать рабочие группы по обеспечению безопасности системы "Выборы", в состав которых должны быть включены, по их согласию, сотрудники СБУ и Госспецсвязи, является абсолютно правомерным.

Т.Слипачук подчеркнула, что правомерность данного решения ЦИК была подтверждена 1 марта определением Верховного суда Украины.

"Подтверждено право ЦИК принимать такие решения, организация таких групп является уместной. В этом вопросе мы получили поддержку от СБУ и Госспецсвязи. Я также хочу обратить внимание, что эти рабочие группы завешают свою работу 29 марта (за два дня до даты голосования на выборах президента, назначенного на 31 марта – ИФ)", - отметила глава Центризбиркома.