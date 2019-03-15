Более 100 тыс граждан Украины изменят место своего голосования на выборах 31 марта, прогнозируют в ЦИК

В Центральной избирательной комиссии ожидают, что более 100 тысяч граждан временно изменят место своего голосования на выборах президента Украины.

"По состоянию на 15 марта правом временного изменения места голосования без постоянной смены избирательного адреса, воспользовались немногим более 90 тысяч наших граждан", - сказал заместитель главы ЦИК Евгений Радченко на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Он отметил, что среди этих людей есть граждане Украины из оккупированного Крыма, из Киева, из Донецкой, Харьковской областей и других регионов Украины.

"Мы прогнозируем, что таких будет более 100 тысяч что намного больше, чем было на предыдущих выборах", - добавил Е.Радченко.

31 марта в Украине пройдут очередные выборы главы государства.