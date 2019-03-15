Выборы2019

Выборы

12:07 15.03.2019

Кива: Украинцев выталкивают на работу за границу путем планового уничтожения промышленности и сокращения рабочих мест

1 мин читать
Кива: Украинцев выталкивают на работу за границу путем планового уничтожения промышленности и сокращения рабочих мест

В Украине планомерно уничтожается промышленность и сокращаются рабочие места, что вынуждает людей выезжать на заработки за границу, и критическое сокращение сахарных заводов тому пример, заявил лидер Социалистической партии Украины Илья Кива.

"От Советского союза в Украине осталось 196 сахарных заводов, а на сегодня их всего 80, остальные просто уничтожили, вырезали. Раньше Украина занимала 15% сахарной отрасли в мире, мы были могучей страной. Кто-то сознательно вырезал заводы, что влекло потерю рабочих мест. Это системная работа, идет как сокращение рабочих мест, так и выпихивание населения", - сказал он в эфире телеканала NewsOne, сообщает пресс-служба СПУ.

И.Кива отметил, что такие действия направлены на создание условий для снятия моратория на продажу сельхозземель и их дальнейшую скупку.

"Им же здесь не нужны крепкие, сильные люди. Им – это тем, кто вскоре придет за нашей землей, тем, кто сейчас подталкивает через Блок Петра Порошенко продажу земли. Они же сразу ее и купят. И поверьте, тогда Украина просто перестанет существовать", - добавил он.

Политик подчеркнул, что потеря земли будет означать потерю государственности.

"Эта работа ведется давно, забираются рабочие места, население выталкивается, идет подготовка к расчленению Украины, к ее распаду. И это мы должны остановить, потому, что нашим детям негде будет жить", - подытожил он.

Теги: #кива #выборы #илья_кива
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:52 15.03.2019
В штабе Тимошенко намерены вести параллельный подсчет голосов и обнародовать результаты раньше ЦИК

В штабе Тимошенко намерены вести параллельный подсчет голосов и обнародовать результаты раньше ЦИК

11:47 15.03.2019
В штабе Тимошенко намерены вести параллельный подсчет голосов и обнародовать результаты раньше ЦИК

В штабе Тимошенко намерены вести параллельный подсчет голосов и обнародовать результаты раньше ЦИК

11:34 15.03.2019
Проверка на полиграфе: Богомолец - не технический кандидат

Проверка на полиграфе: Богомолец - не технический кандидат

11:20 15.03.2019
ЦИК утвердила новый состав ОИК № 163 в Тернополе

ЦИК утвердила новый состав ОИК № 163 в Тернополе

11:10 15.03.2019
ГБР выясняет причину неявки Дубиля на допрос

ГБР выясняет причину неявки Дубиля на допрос

10:50 15.03.2019
Во всех подконтрольных населенных пунктах Луганской области возможно проведение выборов президента 31 марта - ОГА

Во всех подконтрольных населенных пунктах Луганской области возможно проведение выборов президента 31 марта - ОГА

10:44 15.03.2019
Бойко заявил, что отменит медицинскую, образовательную и пенсионную реформы в случае победы на выборах

Бойко заявил, что отменит медицинскую, образовательную и пенсионную реформы в случае победы на выборах

09:54 15.03.2019
Во всех подконтрольных населенных пунктах Луганской области возможно проведение выборов президента 31 марта - ОГА

Во всех подконтрольных населенных пунктах Луганской области возможно проведение выборов президента 31 марта - ОГА

21:14 14.03.2019
ЦИК зарегистрировала почти 700 международных наблюдателей на выборах президента Украины

ЦИК зарегистрировала почти 700 международных наблюдателей на выборах президента Украины

21:13 14.03.2019
ЦИК зарегистрировала почти 700 международных наблюдателей на выборах президента Украины

ЦИК зарегистрировала почти 700 международных наблюдателей на выборах президента Украины

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В штабе Тимошенко намерены вести параллельный подсчет голосов и обнародовать результаты раньше ЦИК

Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Вилкула

Хорошо упакованные "подарки": Зеленский рассказал, что против него готовятся несколько уголовных дел и провокации в "ЛНР"

Гриценко предлагает рассекретить государственный оборонный заказ

ПОСЛЕДНЕЕ

ЦИК образовала 80 специальный избирательных участков на территории воинских частей в трех областях

У Зеленского сообщили, что их YouTube-канал снова работает

"У нас уже выработался иммунитет": у Зеленского сообщили о блокировании YouTube-канала шоумена

Группа хакеров готовила кибератаки на компьютеры госучреждений во время выборов президента Украины – СБУ

Гриценко и Добродомов подписали совместный меморандум

В штабе Порошенко обратились в Нацполицию в связи с распространением "фейков" от их имени

Большинство кандидатов в президенты Украины провалили "тест на популизм" -  партия "Наш край"

В штабе Порошенко уверены в бесперспективности попыток "Нацкорпуса" сорвать встречи с избирателями

Юлия Тимошенко: Эволюция обещаний - "Украинская правда"

Анализ высказываний оппозиционного кандидата Александра Вилкула - VoxCheck

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА