Кива: Украинцев выталкивают на работу за границу путем планового уничтожения промышленности и сокращения рабочих мест

В Украине планомерно уничтожается промышленность и сокращаются рабочие места, что вынуждает людей выезжать на заработки за границу, и критическое сокращение сахарных заводов тому пример, заявил лидер Социалистической партии Украины Илья Кива.

"От Советского союза в Украине осталось 196 сахарных заводов, а на сегодня их всего 80, остальные просто уничтожили, вырезали. Раньше Украина занимала 15% сахарной отрасли в мире, мы были могучей страной. Кто-то сознательно вырезал заводы, что влекло потерю рабочих мест. Это системная работа, идет как сокращение рабочих мест, так и выпихивание населения", - сказал он в эфире телеканала NewsOne, сообщает пресс-служба СПУ.

И.Кива отметил, что такие действия направлены на создание условий для снятия моратория на продажу сельхозземель и их дальнейшую скупку.

"Им же здесь не нужны крепкие, сильные люди. Им – это тем, кто вскоре придет за нашей землей, тем, кто сейчас подталкивает через Блок Петра Порошенко продажу земли. Они же сразу ее и купят. И поверьте, тогда Украина просто перестанет существовать", - добавил он.

Политик подчеркнул, что потеря земли будет означать потерю государственности.

"Эта работа ведется давно, забираются рабочие места, население выталкивается, идет подготовка к расчленению Украины, к ее распаду. И это мы должны остановить, потому, что нашим детям негде будет жить", - подытожил он.