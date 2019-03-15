Выборы2019

Выборы

11:34 15.03.2019

Проверка на полиграфе: Богомолец - не технический кандидат

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Проверка на полиграфе: Богомолец - не технический кандидат

Полиграф определил правдивыми заявления кандидата в президенты Ольги Богомолец о том, что она не является техническим кандидатом и о том, что на ее кампанию не давал деньги ни один из олигархов, свидетельствуют результаты проекта "Экзамен достоинства", которые были обнародованы в соцсети Facebook в четверг.

"Я не получаю средств от олигархов, я никогда не участвовала в хищении государственного имущества, не наживалась на тендерах или государственных закупках, на украинском народе, я не являюсь техническим кандидатом или марионеткой олигархов, я служу народу Украины и я очень счастлива, что сегодня, в День добровольца, могу быть добровольцем, который старается вывести Украину на новый уровень политики", - подытожила она результаты тестирования.

Отмечается, что кандидат в президенты О.Богомолец во время проверки на полиграфе в прямом эфире ответила "нет" и на вопрос о том, имеет ли она отношение к хищению государственных средств и сотрудничает ли она со спецслужбами РФ. Полиграф подтвердил правдивость всех ее ответов.

Также она заявила, что вклад в 2,5 миллиона гривен для участия в президентских выборах - это личные средства ее семьи, и отметила, что ей известны источники финансирования ее президентской кампании и средства на нее не давал ни один из олигархов.

Теги: #ольга_богомолец #богомолец #выборы
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