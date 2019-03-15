ЦИК утвердила новый состав ОИК № 163 в Тернополе

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) утвердила новый состав окружной избирательной комиссии (ОИК) территориального избирательного округа №163 (г. Тернополь) по выборам президента Украины.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, на заседании Комиссии в пятницу было рассмотрено представление соответствующих кандидатов на пост президента Украины относительно кандидатур в состав ОИК. Комиссия утвердила новый состав указанной окружной избирательной комиссии в составе 29 человек.

Указанной ОИК поручено проинформировать граждан о своем составе, местонахождении и режиме работы в определенный ею образом.

Как сообщалось, 12 марта ЦИК досрочно прекратила полномочия всего состава ОИК территориального избирательного округа №163 (г. Тернополь), из-за нарушения законодательства при формировании участковых комиссий.