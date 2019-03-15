Во всех подконтрольных населенных пунктах Луганской области возможно проведение выборов президента 31 марта - ОГА

Луганская областная государственная администрация констатирует, что во всех населенных пунктах области, подконтрольных украинской власти, возможно проведение очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года.

"Указом президента от 7.02.2019 года №32/2019 "О границах и перечне районов, городов, поселков и сел, части их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях", постановлением ЦИК от 12.02.2019 №303 "О некоторых вопросах организации и проведения голосования граждан на очередных выборах президента в отдельных регионах" определено, что во всех населенных пунктах Луганской области, подконтрольных украинской власти, возможно проведение 31 марта 2019 года очередных выборов президента Украины", - говорится в ответе обладминистрации на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Первый тур выборов президента Украины назначен на 31 марта.