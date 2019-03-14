ЦИК образовала 80 специальный избирательных участков на территории воинских частей в трех областях

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) образовала 80 специальных избирательных участков на территории воинских частей в Донецкой, Луганской и Львовской областях на выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

"Рассмотрев соответствующее представление Министерства обороны Украины, Комиссия образовала в исключительном случае 80 специальных избирательных участков на территории воинских частей (формирований) в пределах Донецкой, Луганской и Львовской областей на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года", - сообщает в четверг пресс-служба ЦИК.

Таким образом, на территории Донецкой области образовано 65 избирательных участков, на территории Луганской области - 14 избирательных участков, на территории Львовской области - 1 избирательный участок.

Также созданы участковые избирательные комиссии на выборах президента Украины на указанных специальных избирательных участках.