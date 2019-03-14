Выборы2019

Выборы

17:47 14.03.2019

"У нас уже выработался иммунитет": у Зеленского сообщили о блокировании YouTube-канала шоумена

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"У нас уже выработался иммунитет": у Зеленского сообщили о блокировании YouTube-канала шоумена

В YouTube по неизвестным причинам заблокирован канал команды кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского, сообщили в его пресс-службе в Facebook.

"Наш ютуб-канал временно заблокировано по неизвестным причинам без предупреждения. Сейчас мы решаем этот вопрос. За время предвыборной кампании наши страницы так же пытались заблокировать, прослушать, запретить, что у нас уже выработался иммунитет на такие вещи. Так что не переживайте, вы успеете посмотреть новый выпуск влога", - говорится в сообщении команды кандидата в президенты во вторник.

Теги: #зе_команда #зеленский #команда_зеленского #владимир_зеленский #выборы
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