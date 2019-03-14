Выборы2019

Выборы

17:44 14.03.2019

Группа хакеров готовила кибератаки на компьютеры госучреждений во время выборов президента Украины – СБУ

1 мин читать
Группа хакеров готовила кибератаки на компьютеры госучреждений во время выборов президента Украины – СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группировку хакеров, которая использовала вирусные программы, чтобы дистанционно получать контроль над компьютерами органов власти во время выборов президента Украины.

"Правоохранители установили, что местный житель вместе с сообщниками из РФ осуществляли поражения автоматизированных систем органов государственной власти для их компрометации во время подготовки и проведения выборов президента Украины. Злоумышленники использовали вирусные программы, позволяющие дистанционно получать контроль над компьютерами госучреждений", - сообщает пресс-центр СБУ на странице в соцсети Фейсбук в четверг.

По информации СБУ, за противоправные действия хакер получал деньги через платежные системы страны-агрессора.

Во время проведения обыска в квартире злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику, которая использовалась для незаконной деятельности.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.361 Уголовного кодекса Украины (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей), проводятся следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к организации хакерских атак.

Теги: #сбу #украина #выборы #хакеры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:49 14.03.2019
Группа хакеров готовила кибератаки на компьютеры госучреждений во время выборов президента Украины – СБУ

Группа хакеров готовила кибератаки на компьютеры госучреждений во время выборов президента Украины – СБУ

17:47 14.03.2019
"У нас уже выработался иммунитет": у Зеленского сообщили о блокировании YouTube-канала шоумена

"У нас уже выработался иммунитет": у Зеленского сообщили о блокировании YouTube-канала шоумена

16:50 14.03.2019
Гриценко и поддержавший его кандидатуру на выборах президента Добродомов подписали меморандум о принципах совместных действий

Гриценко и поддержавший его кандидатуру на выборах президента Добродомов подписали меморандум о принципах совместных действий

16:38 14.03.2019
В штабе Порошенко обратились в Нацполицию в связи с распространением "фейков" от их имени

В штабе Порошенко обратились в Нацполицию в связи с распространением "фейков" от их имени

16:29 14.03.2019
В штабе Порошенко обратились в Нацполицию в связи с распространением "фейков" от их имени

В штабе Порошенко обратились в Нацполицию в связи с распространением "фейков" от их имени

16:27 14.03.2019
Глава "Укроборонпрома": Украина обладает необходимой техдокументацией для ремонта и продления летного ресурса модельного ряда боевых "МиГ", "Су", "Ил", "Ми"

Глава "Укроборонпрома": Украина обладает необходимой техдокументацией для ремонта и продления летного ресурса модельного ряда боевых "МиГ", "Су", "Ил", "Ми"

15:58 14.03.2019
Большинство кандидатов в президенты Украины провалили "тест на популизм", считают в партии "Наш край"

Большинство кандидатов в президенты Украины провалили "тест на популизм", считают в партии "Наш край"

15:52 14.03.2019
Гражданин РФ предлагал украинским пограничникам взятку в 10 тыс рублей

Гражданин РФ предлагал украинским пограничникам взятку в 10 тыс рублей

15:41 14.03.2019
Советника на общественных началах руководства МВД поймали на взятке $30 тыс.

Советника на общественных началах руководства МВД поймали на взятке $30 тыс.

15:39 14.03.2019
В штабе Порошенко уверены в бесперспективности попыток "Нацкорпуса" сорвать встречи с избирателями

В штабе Порошенко уверены в бесперспективности попыток "Нацкорпуса" сорвать встречи с избирателями

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Вилкула

Хорошо упакованные "подарки": Зеленский рассказал, что против него готовятся несколько уголовных дел и провокации в "ЛНР"

Гриценко предлагает рассекретить государственный оборонный заказ

Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов и присоединяется к Гриценко

ПОСЛЕДНЕЕ

Гриценко и Добродомов подписали совместный меморандум

Большинство кандидатов в президенты Украины провалили "тест на популизм" -  партия "Наш край"

В штабе Порошенко уверены в бесперспективности попыток "Нацкорпуса" сорвать встречи с избирателями

Юлия Тимошенко: Эволюция обещаний - "Украинская правда"

Анализ высказываний оппозиционного кандидата Александра Вилкула - VoxCheck

Гриценко: Закон о языках необходим

Во Львовской области уже зарегистрировано 42 нарушения избирательного законодательства - полиция

В Киеве презентовали проект "Голосуйте! Мы прикроем!"

Бойко: Вместо подкупа перед выборами пенсионерам нужно ежегодно индексировать пенсии

Илья Кива требует немедленной отставки главы секретариата ВСП Пушкаря

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА