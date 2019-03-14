Группа хакеров готовила кибератаки на компьютеры госучреждений во время выборов президента Украины – СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группировку хакеров, которая использовала вирусные программы, чтобы дистанционно получать контроль над компьютерами органов власти во время выборов президента Украины.

"Правоохранители установили, что местный житель вместе с сообщниками из РФ осуществляли поражения автоматизированных систем органов государственной власти для их компрометации во время подготовки и проведения выборов президента Украины. Злоумышленники использовали вирусные программы, позволяющие дистанционно получать контроль над компьютерами госучреждений", - сообщает пресс-центр СБУ на странице в соцсети Фейсбук в четверг.

По информации СБУ, за противоправные действия хакер получал деньги через платежные системы страны-агрессора.

Во время проведения обыска в квартире злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику, которая использовалась для незаконной деятельности.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.361 Уголовного кодекса Украины (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей), проводятся следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к организации хакерских атак.