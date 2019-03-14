Гриценко: Закон о языках необходим

Верховная Рада должна как можно быстрее принять закон о языках, а народные депутаты не могут затягивать этот вопрос, считает лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Анатолий Гриценко.

"Надо, чтобы был закон, который четко определяет статус государственного языка, условия ее применения. Закон о языках должен быть. Он будет принят", - сказал он в эфире одного из телеканалов, сообщает пресс-служба политика в четверг.

А.Гриценко считает, что тот факт, что к законопроекту дали 2000 поправок означает, что в парламенте больше тех депутатов, которые не желают принимать закон.

"Это просто затягивание. Люди должны знать, что после того, как Конституционный суд отменил закон о языках Кивалова, то сейчас не действует ни один. Этот сектор нашей жизни ничем не урегулирован. Это неправильно", - отметил политик.