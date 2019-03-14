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12:47 14.03.2019

Бойко: Вместо подкупа перед выборами пенсионерам нужно ежегодно индексировать пенсии

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Бойко: Вместо подкупа перед выборами пенсионерам нужно ежегодно индексировать пенсии

Пенсии должны пересчитываться ежегодно на размер официальной инфляции, а не заменяться одноразовыми выплатами перед выборами, считает народный депутат, основатель"Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко.

"Бюджет уже пять лет подряд принимается за счет пенсионеров, которым практически заморозили пенсию. Перед выборами просто пытаются каким-то образом подкупить их, добавив некую символическую сумму, которая в разы меньше, чем им положено по закону. Такая разовая подачка от власти пенсионерам – это лишь малая часть украденного у них за несколько лет", - заявил он в комментарии журналистам в четверг, сообщают в пресс-службе политсилы.

Ю.Бойко отметил, что из-за отсутствия реального повышения пенсий и ненадлежащего контроля за ценами, пенсионеры стали самой уязвимой частью общества.

"По закону пенсии должны пересчитываться ежегодно на размер официальной инфляции. Нужно вернуть реальный, действенный контроль за ценами, чтобы зарплаты и пенсии не съедала инфляция, а наши пенсионеры не превращались в самых нищих и обездоленных людей не только в стране, но и во всей Европе. Поэтому после обновления власти - национальной идеей должна стать борьба с бедностью", - сказал политик.

Парламентарий подчеркнул, что наполнение Пенсионного фонда, ликвидация дыры в нем – это наиболее трудная задача, которая будет стоять перед новой властью, потому что это требует восстановления рабочих мест, поддержки реального сектора экономики, увеличения зарплат.

"Среди экономических задач - за 3-5 лет выйти на достаточно высокий, эффективный уровень экономики. Восстановление экономики должно идти по логичному пути, который мы предлагали всегда, и идеи которого перед выборами начал воровать режим. Мы предлагаем определить 6-7 отраслей-локомотивов, которые являются ведущими в стране, и которым должна оказываться максимальная поддержка. Это - космическая отрасль, сельское хозяйство, автомобильная отрасль, судостроение, самолетостроение, машиностроение. Когда в этих отраслях создается одно рабочее место, они дают 10-15 в других. Мы справимся с этой задачей, и за 3-5 лет в Украине будет эффективно работающая экономика, что позволит повысить уровень жизни как работающих, так и пенсионеров", - акцентировал Ю.Бойко.

Теги: #бойко #юрий_бойко #выборы #пенсии
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