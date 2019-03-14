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12:33 14.03.2019

"Ты стал президентом на крови ребят 51 ОМБР": В Луцке задержали альпиниста, который срезал баннер

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"Ты стал президентом на крови ребят 51 ОМБР": В Луцке задержали альпиниста, который срезал баннер

В центре Луцка промышленные альпинисты решили срезать с 16-этажки критический баннер-обращение к Петру Порошенко со словами "ты стал президентом на крови ребят 51 ОМБР. Чтобы скрыть свои преступления, твои генералы ее уничтожили. Волынь такого не прощает", сообщают "Волынские новости".

"Баннер, более чем в 30 метров величиной, появился в центре города накануне визита президента, вечером 13 марта. Однако уже через несколько часов его мгновенно срезали, повредив само полотно, чтобы баннер нельзя было повесить снова", - отметили местные журналисты.

Альпиниста, который срезал баннер с дома задержали случайные прохожие. Местный житель по имени Андрей занимался туризмом, поэтому имел все необходимое снаряжение. Впоследствии, он объяснил, почему решил сорвать баннер, однако постоянно путался в показаниях.

"Сначала он убеждал, что сидел со знакомым во дворе, где около 2 ночи к ним подошли незнакомые и "заказали" такую ​​работу. Затем утверждал, что увидел фото баннера на сайте "Волынских новостей" и решил срезать его якобы через собственную гражданскую позицию. Однако, по словам свидетелей, не на камеру он намекнул, что его заставили это сделать силовики", - сообщили СМИ.

Альпиниста забрали в горотдел, где устанавливают его личность и ищут сообщника. На месте работает следственно-оперативная группа.

Теги: #банер #порошенко #луцк
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