Украина ждет на выборы из-за рубежа 700 наблюдателей и 800 представителей СМИ - Госпогранслужба

Украина ожидает около 700 наблюдателей и 800 представителей СМИ из других стран на выборы президента, которые пройдут 31 марта, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Особенное внимание будет уделяться въезду международных наблюдателей и аккредитованных представителей СМИ. Сейчас по спискам ЦИК ожидается около 700 наблюдателей. По состоянию на сегодня в Украину же прибыли более 240", - сказал О.Слободян на брифинге в четверг в Киеве.

По его словам, пропуск будет осуществляться и уже осуществляется по предварительным спискам лиц, которые получили аккредитацию в ЦИК.

"По спискам ЦИК ожидается прибытие более 800 представителей СМИ. По состоянию на сегодня в Украине находится почти 60 представителей СМИ", - рассказал О.Слободян.

Спикер Госпогранслужбы подчеркнул, что в случае наличия необходимой аккредитации ЦИК и отсутствия проблем с украинским законодательством журналисты и наблюдатели будут допущены в Украину.

"Вопрос въезда граждан РФ - это для нас направление повышенных рисков. В первую очередь необходимо, чтобы они (российские журналисты - ИФ) имели аккредитацию ЦИК, но это не значит, что они будут проходить пограничный контроль в автоматическом режиме. Мы будем общаться с ними на предмет нарушений украинского законодательства. Если нет аккредитации ЦИК, то мы однозначно не будем пропускать", - пояснил О.Слободян.