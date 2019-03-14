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11:53 14.03.2019

Наливайченко: Добровольцы имеют полное право требовать наказаний за топ-коррупцию в ОПК

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Наливайченко: Добровольцы имеют полное право требовать наказаний за топ-коррупцию в ОПК

Те, кто первыми пошли на фронт имеют полное моральное право требовать от коррумпированной власти результаты расследования и наказания за хищения в оборонно-промышленном комплексе, считает кандидат в президенты, лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

"Добровольцы, пикетируют мероприятия с участием президента, справедливо требуют быстрого суда над экс-заместителем СНБО Гладковским. Вместо честного разговора с активистами, власть просто отмахивается от людей и считает их акции проплаченными. Это неправда!" - отметил политик, выражая свою поддержку акциям общественных движений и добровольцев.

В.Наливайченко убежден, что власть вместо расследования фактов коррупции уничтожает улики.

"Журналисты расследуют, а те, кто должен расследовать по закону и привлекать виновных к ответственности, не только не расследуют, а препятствуют следствию и уничтожают доказательства. Сотнями страниц уничтожают!" - подчеркнул он.

Теги: #оборонка #добровольцы #коррупция #наливайченко #украина
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