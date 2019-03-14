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11:38 14.03.2019

Рейтинг Зеленского подрос, Тимошенко на том же уровне, у Порошенко несколько снизился – центр "София"

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Рейтинг Зеленского подрос, Тимошенко на том же уровне, у Порошенко несколько снизился – центр "София"

В первом туре выборов президента Украины шоумена Владимира Зеленского готовы поддержать 23,1% украинцев из тех, кто планирует голосовать, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 14%, действующего президента Петра Порошенко – 12,4%, свидетельствуют данные опроса Центра социальных исследований "София", проведенного с 4 по 11 марта.

Согласно данным исследования, 12% респондентов проголосовали бы за кандидата от "Оппозиционной платформы – За життя" Юрия Бойко, 7,4% - за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, 4,5% - за лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

Предыдущий опрос "Софии", который проводился с 26 февраля по 4 марта, показывал поддержку В.Зеленского в 20,3%, Ю.Тимошенко – в 13,9%, П.Порошенко – 13,1%, Ю.Бойко – 11,7%, А.Гриценко – 7,1%, О.Ляшко – 4,6%.

Точно намерены голосовать на выборах президента 63,9% опрошенных, скорее всего будут голосовать 21,8%.

Если бы в ближайшее время в Украине проходили парламентские выборы, то 19,2% украинцев проголосовали бы за партию "Слуга народа", лидером которой является В.Зеленский, 13,9% - за "Батькивщину", 10,9% поддержали бы "Оппозиционную платформу – За життя", 10,3% - "Блок Петра Порошенко "Солидарность", 6,8% - "Гражданскую позицию".

Таким образом, проходной 5-процентный барьер, согласно данным опроса, преодолевают 5 партий.

Радикальную партию Олега Ляшко поддерживают 4,4% украинцев, "Оппозиционный блок" – 2,6%, "Свободу" – 1,8%, "Объединение "Самопомич" - 1,2%, партию "Наши" - 1,2%, "Укроп" – 1,1%.

Опрос проводился на всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2014 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Теги: #опросы2019 #тимошенко #порошенко #софия #зеленский #рейтинг
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