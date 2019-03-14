Выборы2019

Выборы

09:50 14.03.2019

Тимошенко обещает поднять АПК Украины за три года

1 мин читать
Тимошенко обещает поднять АПК Украины за три года

Новый курс предусматривает смену устаревшей непригодной для современного мира сырьевой экономики на экономику инновационного развития, что позволит поднять всю страну, сказала лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко.

"Мы засыпаем мир нашим зерном, сбиваем на него цены и наши аграрии не получают ничего. Другие страны, которые покупают наше зерно, производят из него корма, муку, макаронные изделия и торгуют готовой продукцией в мире. Они все делают на нашем сырье, но мы получаем с нашей земли - 0, а мир - триллионы доходов", - заявила она во время встречи с жителями Деснянского района Киева в среду, сообщают в пресс-службе "Батькивщины".

Кроме того, Ю.Тимошенко подчеркнула, что инициированный ею Новый курс Украины будет предусматривать возможность аграриям взять долгосрочные кредиты под 3% годовых, а не под 22-25%, как сейчас, правильную налоговую систему - введение единого налога на гектар земли (остальные налоги убираются), систему поддержки и дотаций.

"Мы за 3 года будем иметь не 18 млрд евро, а 180 млрд от торговли готовой продукции - это 2 ВВП страны и только из одной отрасли", - отметила глава "Батькивщины".

Кандидат в президенты подчеркнула, что пришло время Украине перестать быть сырьевым придатком Европы. Именно по экспорту переработанной продукции будущее украинского АПК, убеждена она.

Теги: #тимошенко #юлия_тимошенко #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:02 14.03.2019
Информация, которую получала СБУ, не связана ни с одним из кандидатов в президенты

Информация, которую получала СБУ, не связана ни с одним из кандидатов в президенты

22:27 13.03.2019
Информация, которую получала СБУ, не связана ни с одним из кандидатов в президенты - полиция

Информация, которую получала СБУ, не связана ни с одним из кандидатов в президенты - полиция

19:14 13.03.2019
Нардеп Тымчук: Спецслужбы РФ готовят кибератаки на время выборов в Украине

Нардеп Тымчук: Спецслужбы РФ готовят кибератаки на время выборов в Украине

19:05 13.03.2019
В Харьковской области более 6 тысяч избирателей подали заявление о временном изменении места голосования – обладминистрация

В Харьковской области более 6 тысяч избирателей подали заявление о временном изменении места голосования – обладминистрация

18:59 13.03.2019
В Харьковской области более 6 тысяч избирателей подали заявление о временном изменении места голосования

В Харьковской области более 6 тысяч избирателей подали заявление о временном изменении места голосования

17:57 13.03.2019
ФПУ поддержала Социальную доктрину Тимошенко – "Батькивщина"

ФПУ поддержала Социальную доктрину Тимошенко – "Батькивщина"

17:49 13.03.2019
ФПУ поддержала Социальную доктрину Тимошенко – "Батькивщина"

ФПУ поддержала Социальную доктрину Тимошенко – "Батькивщина"

16:46 13.03.2019
Богомолец прошла проверку на детекторе лжи в прямом эфире

Богомолец прошла проверку на детекторе лжи в прямом эфире

16:12 13.03.2019
Группа "Первого декабря" поддержала Порошенко на выборах президента Украины

Группа "Первого декабря" поддержала Порошенко на выборах президента Украины

16:05 13.03.2019
Группа "Первого декабря" поддержала Порошенко на выборах президента Украины

Группа "Первого декабря" поддержала Порошенко на выборах президента Украины

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Вилкула

Хорошо упакованные "подарки": Зеленский рассказал, что против него готовятся несколько уголовных дел и провокации в "ЛНР"

Гриценко предлагает рассекретить государственный оборонный заказ

Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов и присоединяется к Гриценко

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ устроила обыск у главы предвыборного штаба Юрия Бойко в Одессе

Вилкул обещает вернуть Украину в список морских держав

Вилкул: Во время кризиса приватизация Одесского припортового завода - это преступление и мародерство

Кива: Власть продолжает разворовывание армии, несмотря на потерю Крыма и Донбасса

Бойко: Вопросом языка власть отвлекает общество от реальных проблем

В БПП считают, что решение ЦИК о прекращении полномочий окружной избирательной комиссии в Тернополе является реакцией на манипуляции Тимошенко

Суд предоставил СБУ доступ к счетам партии "Батькивщина" в "Мегабанке" в рамках дела об отмывании доходов

Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос "Социс"

Нардеп от БПП прокомментировала намерения Саакашвили прибыть 1 апреля в Украину

Роман Безсмертный: Надо говорить о развитии, институциях. А нам с билбордов обещают, что "все будет зашибись" - "Главком"

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА