Тимошенко обещает поднять АПК Украины за три года
Новый курс предусматривает смену устаревшей непригодной для современного мира сырьевой экономики на экономику инновационного развития, что позволит поднять всю страну, сказала лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко.
"Мы засыпаем мир нашим зерном, сбиваем на него цены и наши аграрии не получают ничего. Другие страны, которые покупают наше зерно, производят из него корма, муку, макаронные изделия и торгуют готовой продукцией в мире. Они все делают на нашем сырье, но мы получаем с нашей земли - 0, а мир - триллионы доходов", - заявила она во время встречи с жителями Деснянского района Киева в среду, сообщают в пресс-службе "Батькивщины".
Кроме того, Ю.Тимошенко подчеркнула, что инициированный ею Новый курс Украины будет предусматривать возможность аграриям взять долгосрочные кредиты под 3% годовых, а не под 22-25%, как сейчас, правильную налоговую систему - введение единого налога на гектар земли (остальные налоги убираются), систему поддержки и дотаций.
"Мы за 3 года будем иметь не 18 млрд евро, а 180 млрд от торговли готовой продукции - это 2 ВВП страны и только из одной отрасли", - отметила глава "Батькивщины".
Кандидат в президенты подчеркнула, что пришло время Украине перестать быть сырьевым придатком Европы. Именно по экспорту переработанной продукции будущее украинского АПК, убеждена она.