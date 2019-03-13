СБУ устроила обыск у главы предвыборного штаба Юрия Бойко в Одессе

Представители Генеральной прокуратуры Украины совместно с СБУ произвели обыск на предприятии депутата Одесского областного совета, руководителя избирательного штаба кандидата в президенты Украины Юрия Бойко в Киевском районе города Одессы Виктора Баранского, сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь".

"Пришли на предприятие, изъяли всю документацию. При этом определение суда о разрешении на обыск не содержит никаких сведений о подозрении лица в преступлении, или хотя бы об уголовном производстве, в рамках которого производится этот обыск. То есть, ни фабулы дела, ни инкриминируемой статьи Уголовного кодекса, ни подозреваемого лица или других сторон уголовного производства не указано", — рассказал журналистам Виктор Баранский.

Депутат-оппозиционер подчеркнул, что связывает сегодняшние действия силовых ведомств, только с одним — его активной политической работой.

"Власть, понимая, что ей осталось всего лишь пару недель, пытается всеми способами запятнать репутацию оппозиционных политиков. Давление на представителей "Оппозиционной платформы – За жизнь" происходит из-за боязни нынешней власти высокого рейтинга Юрия Бойко, и той широкой поддержки, которой он пользуется у людей", – сказал В.Баранский.

Команда Ю.Бойко в Одесской области и городе Одессе заявляет о том, что все попытки запугать оппозицию, штампуя фейковые дела против оппозиционеров, обречены на провал, как и любые другие попытки нынешнего режима фальсифицировать выборы.