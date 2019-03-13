Выборы2019

Выборы

18:16 13.03.2019

СБУ устроила обыск у главы предвыборного штаба Юрия Бойко в Одессе

1 мин читать
СБУ устроила обыск у главы предвыборного штаба Юрия Бойко в Одессе

Представители Генеральной прокуратуры Украины совместно с СБУ произвели обыск на предприятии депутата Одесского областного совета, руководителя избирательного штаба кандидата в президенты Украины Юрия Бойко в Киевском районе города Одессы Виктора Баранского, сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь".

"Пришли на предприятие, изъяли всю документацию. При этом определение суда о разрешении на обыск не содержит никаких сведений о подозрении лица в преступлении, или хотя бы об уголовном производстве, в рамках которого производится этот обыск. То есть, ни фабулы дела, ни инкриминируемой статьи Уголовного кодекса, ни подозреваемого лица или других сторон уголовного производства не указано", — рассказал журналистам Виктор Баранский.

Депутат-оппозиционер подчеркнул, что связывает сегодняшние действия силовых ведомств, только с одним — его активной политической работой.

"Власть, понимая, что ей осталось всего лишь пару недель, пытается всеми способами запятнать репутацию оппозиционных политиков. Давление на представителей "Оппозиционной платформы – За жизнь" происходит из-за боязни нынешней власти высокого рейтинга Юрия Бойко, и той широкой поддержки, которой он пользуется у людей", – сказал В.Баранский.

Команда Ю.Бойко в Одесской области и городе Одессе заявляет о том, что все попытки запугать оппозицию, штампуя фейковые дела против оппозиционеров, обречены на провал, как и любые другие попытки нынешнего режима фальсифицировать выборы.

Теги: #бойко #обыск #сбу #гпу #одесса
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:25 13.03.2019
Гладковский-младший был участником незаконных схем в оборонном комплексе – генпрокурор

Гладковский-младший был участником незаконных схем в оборонном комплексе – генпрокурор

17:29 13.03.2019
Правоохранители объявили в розыск троих организаторов пирамиды Forex Trend, обманувших вкладчиков на более 70 млн грн

Правоохранители объявили в розыск троих организаторов пирамиды Forex Trend, обманувших вкладчиков на более 70 млн грн

17:01 13.03.2019
Утечка материалов следствия по делу о коррупции в "оборонке" произошла в сентябре- 2018 - Луценко

Утечка материалов следствия по делу о коррупции в "оборонке" произошла в сентябре- 2018 - Луценко

16:36 13.03.2019
Бойко: Вопросом языка власть отвлекает общество от реальных проблем

Бойко: Вопросом языка власть отвлекает общество от реальных проблем

16:33 13.03.2019
ФСБ России перекрыла все схемы поставок комплектующих для украинского ОПК – Луценко

ФСБ России перекрыла все схемы поставок комплектующих для украинского ОПК – Луценко

15:01 13.03.2019
Суд предоставил СБУ доступ к счетам партии "Батькивщина" в "Мегабанке" в рамках дела об отмывании доходов

Суд предоставил СБУ доступ к счетам партии "Батькивщина" в "Мегабанке" в рамках дела об отмывании доходов

14:46 13.03.2019
Суд предоставил СБУ доступ к счетам партии "Батькивщина" в "Мегабанке" в рамках дела об отмывании доходов

Суд предоставил СБУ доступ к счетам партии "Батькивщина" в "Мегабанке" в рамках дела об отмывании доходов

13:05 13.03.2019
Порошенко уволил начальника Управления СБУ в Сумской области – указ

Порошенко уволил начальника Управления СБУ в Сумской области – указ

17:07 12.03.2019
Бойко лидирует в президентском рейтинге в Донецкой области - опрос Seetarget

Бойко лидирует в президентском рейтинге в Донецкой области - опрос Seetarget

16:40 12.03.2019
Глава СБУ и руководство делегации МККК в Украине обсудили вопросы допуска к украинским пленным и заложникам

Глава СБУ и руководство делегации МККК в Украине обсудили вопросы допуска к украинским пленным и заложникам

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Вилкула

Хорошо упакованные "подарки": Зеленский рассказал, что против него готовятся несколько уголовных дел и провокации в "ЛНР"

Гриценко предлагает рассекретить государственный оборонный заказ

Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов и присоединяется к Гриценко

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харьковской области более 6 тысяч избирателей подали заявление о временном изменении места голосования

Вилкул обещает вернуть Украину в список морских держав

ФПУ поддержала Социальную доктрину Тимошенко – "Батькивщина"

Вилкул: Во время кризиса приватизация Одесского припортового завода - это преступление и мародерство

Кива: Власть продолжает разворовывание армии, несмотря на потерю Крыма и Донбасса

Богомолец прошла проверку на детекторе лжи в прямом эфире

Группа "Первого декабря" поддержала Порошенко на выборах президента Украины

В БПП считают, что решение ЦИК о прекращении полномочий окружной избирательной комиссии в Тернополе является реакцией на манипуляции Тимошенко

Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос "Социс"

Нардеп от БПП прокомментировала намерения Саакашвили прибыть 1 апреля в Украину

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА