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17:49 13.03.2019

ФПУ поддержала Социальную доктрину Тимошенко – "Батькивщина"

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ФПУ поддержала Социальную доктрину Тимошенко – "Батькивщина"

42 всеукраинские профсоюзные организации, насчитывающие несколько миллионов членов, поддержали Социальную доктрину, которая является составляющей Нового курса Юлии Тимошенко, сообщается на официальном сайте Всеукраинского объединения "Батькивщина" в среду.

Такое решение было принято в Киеве в среду после встречи профсоюзного актива страны с лидером "Батькивщины" в пределах диалога "Украина: через экономический рост к новым социальным стандартам".

Ю.Тимошенко пообещала тесно сотрудничать с профсоюзами в случае избрания ее на должность президента Украины. Новой власти, по мнению политика, удастся вдвое уменьшить налоговое давление, внедрить новую денежно-кредитную политику, которая откроет доступ к кредитам под 2-3% годовых для ипотеки и построения собственного бизнеса, перейти на персонифицированную систему пенсионного обеспечения, ввести страховую медицину и снизить вдвое цены на газ.

"Я верю, что мы это сделаем быстро. Но без вас сломать систему невозможно. Сейчас у нас есть возможность победить и на президентских, и на парламентских выборах", - отметила лидер "Батькивщины".

Приоритетом для следующего президента станет воспитание, интеллект и образование, которое должно быть доступным для всех граждан, независимо от уровня их доходов, отметила она. "Бесплатное и качественное образование - это магнит, который притягивает в страну талантливых людей", - сказала Ю.Тимошенко.

Позитивных изменений, в частности, возвращения внимания государства к проблемам педагогов, ожидает председатель Киевского профсоюза образования и науки Александр Яцун. Он надеется, что новая власть сделает ставку на интеллект, будет заботиться о педагогах и ученых, и они будут получать зарплаты не меньше, чем в странах ЕС.

Ю.Тимошенко также отметила, что кардинальные изменения в стране невозможны без изменения системы власти. И поможет в этом новая Конституция, которая, по ее словам, будет принята на всеукраинском референдуме. В предложенном лидером "Батькивщины" проектом Основного закона будет "целый раздел о профсоюзах и профильных организациях, которые будут принимать реальное участие в разработке государственных решений, направленных на развитие страны".

Председатель Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) Григорий Осовый отметил, что Ю.Тимошенко - единственный кандидат в президенты, который отозвался на предложение Федерации о встрече с профсоюзным активом.

Ранее лидер "Батькивщины" подписала из ФПУ Меморандум о сотрудничестве.

Теги: #тимошенко #социальная_доктрина
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