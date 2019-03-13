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17:37 13.03.2019

Вилкул: Во время кризиса приватизация Одесского припортового завода - это преступление и мародерство

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Вилкул: Во время кризиса приватизация Одесского припортового завода - это преступление и мародерство

Одесский припортовый завод – это не только стратегическое, но и сверхдоходное предприятие при эффективной организации его работы, и сейчас проблемы завода носят искусственный характер и являются результатом кулуарных спекуляций чиновников и коррупционеров, близких к власти, заявил кандидат в президенты от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.

"Одесский припортовый – это градообразующее флагманское предприятие и пример мародерства действующей власти. Специально остановили предприятие для того, чтобы как можно дешевле самим себе приватизировать. Практически украсть. Это курица, которая несла золотые яйца. Миллиарды платила в бюджет Украины. Сегодня половина трудового коллектива уже разъехалась на заработки по всему миру. А те, кто еще остался, еле-еле выживают", - сказал политик во время визита на Одесский припортовый завод.

В "Оппоблоке" напомнили, что Фонд госимущества весной 2018 года пытался продать Одесский припортовый завод за 54 млн долларов, что в 15 раз ниже, чем 5 лет назад (в 2015 году стартовая цена предприятия была более полумиллиарда долларов, а в 2013 речь шла о более 800 млн долларов). При этом, в соответствии с планом Кабмина, общий доход от всей приватизации стратегических предприятий в 2019 запланирован на уровне всего около 600 млн долларов.

"Среди "лотов", выставляемых на продажу, значатся такие стратегически важные для Украины предприятия как Турбоатом, Электротяжмаш, Сумыхимпром, Одесский припортовый завод, Запорожский титано-магниевый комбинат, "Индара" - единственный в Украине завод с полным циклом производства инсулина, иными словами, предприятия, которые с полным правом можно назвать национальным достоянием", - подчеркнули в политсиле.

А.Вилул утверждает, что все планы приватизации стратегических объектов должны быть свернуты до перезагрузки власти и начала промышленного роста.

Для преодоления кризиса в экономике и промышленности, кандидат в президенты разработал комплекс мер по "Новой индустриализации" Украины. В ее основе - государственный заказ, промышленный рост, большие инфраструктурные проекты, привлечение иностранных инвестиций, налоговые льготы для реального сектора экономики и долгие "дешевые" кредиты.

"Я восстановлю предприятие. Я дам украинцам здесь на Родине достойную работу с высокой заработной платой. А все мародеры ответят по закону", - резюмировал А.Вилкул.

Теги: #приватизация #вилкул #украина_выставка #одесский_припортовый_завод
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