Кива: Власть продолжает разворовывание армии, несмотря на потерю Крыма и Донбасса

Действующая власть в лице членов СНБО продолжает разворовывать армию и экономику, несмотря на то, что такие действия предшественников привели к потере Крыма и Донбасса, заявил лидер Социалистической партии Украины Илья Кива.

"Мы потеряли Донбасс, потому, что на протяжении на тот момент 25-и лет и правительства, и президенты, и все составы Верховной Рады занимались уничтожением экономики и оборонно-промышленного комплекса Украины. И это позволило противнику понять, что при нападении их потери будут минимальными. Они напали и оккупировали нашу территорию… Пока власть грабит и ворует, в стране ничего не поменяется", - сказал он в эфире телеканала "112", сообщает пресс-служба СПУ в среду.

При этом И.Кива отметил, что со сменой власти в результате Революции достоинства и началом войны, разворовывание оборонных средств не прекратилось.

"И после Януковича армию разворовывают с таким рвением и таким национализмом и патриотизмом, на чистом украинском языке. Не язык определяет патриотизм и любовь к стране, а твои поступки. Посмотрите на этих людей из СНБО, которые причастны к разворовыванию "Укроборонпрома". Крым мы потеряли, потому что власть нами манипулирует, подбрасывает темы языка, религии, - все для того, чтоб отвлечь внимание от воровства", - подытожил И.Кива.