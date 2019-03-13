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16:36 13.03.2019

Бойко: Вопросом языка власть отвлекает общество от реальных проблем

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Бойко: Вопросом языка власть отвлекает общество от реальных проблем

Вместо наведения порядка в стране и борьбы с коррупцией, власть продавливает законопроекты, которые еще больше усугубляют раскол в обществе, заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко.

"Работа Верховной Рады заблокирована, поскольку, пока не будет проголосован законопроект № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", никаких других решений парламент принимать не может. К тому же, предложенный законопроект содержит серьезные коррупционные риски. В сегодняшних условиях комиссии "по выдаче сертификатов" и "языковые инспекторы" станут еще одним инструментом для поборов. Есть Конституция Украины, которая гарантирует свободное развитие и использование русского и других языков нацменьшинств. В Украине насчитывается более 130 национальностей и народностей, говорящих на разных языках. И мы будем бороться за то, чтобы каждый гражданин мог чувствовать себя комфортно в собственной стране", – сказал политик журналистам, комментируя законопроект о языке, сообщает пресс-служба партии.

По словам Ю.Бойко, данный законопроект — это чисто предвыборная технология.

"Лозунг "армія, мова, віра" — оказался циничным предвыборным пиаром. Армию – разворовывает коррупционная верхушка, веру – используют для церковного раскола и захватов православных храмов, а вопрос языка – стал разменной монетой для усиления противостояния в обществе.  Когда во время войны и гибели людей  какая-то пацанва зарабатывает на солдатах — это высшая степень цинизма. И все те, кто крышевал эти преступные схемы, обязательно ответят перед законом", — подчеркнул он.

"Государство должно вести работу по популяризации украинского языка, повышать его статус в обществе, а не под лозунгами ура-патриотизма раскалывать Украину, подрывая основы ее государственности", — резюмировал Ю.Бойко.

В партии отметили, что депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" внесли в законопроект № 5670-д более 700 правок и каждую из них они будут отстаивать.

Теги: #госязык #бойко #законопроект #украина
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