В БПП считают, что решение ЦИК о прекращении полномочий окружной избирательной комиссии в Тернополе является реакцией на манипуляции Тимошенко

Решение Центральной избирательной комиссии о прекращении полномочий окружной избирательной комиссии (ОИК) в Тернополе является закономерной реакцией на попытку представителей кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко узурпировать управления в участковых избирательных комиссиях путем давления и манипуляций, заявляют в Тернопольской территориальной организации партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

"В то время, как Закон Украины "О выборах Президента Украины" безальтернативно устанавливает, что руководящий состав участковых комиссий формируется пропорционально в соответствии с определенными квотами (квоты определяет система "Выборы"), значительная часть руководящих должностей нескольких кандидатов была незаконно перераспределена в пользу кандидата Тимошенко Ю.В. После принятия такого очевидно незаконного постановления, ОИК уже не смогла вносить изменения в него учитывая отображения информации в системе "Выборы", - говорится в сообщении на сайте БПП в среду.

Кроме того, в заявлении говорится, что "манипуляции проводились в том числе и от "технических" кандидатов Юлии Тимошенко, которые в окружной комиссии были представлены людьми, близкими к "Батькивщине".

"Так, членом ОИК от кандидата М.Габора является М.Галяс (представитель "Батькивщины" в ТИК в 2015 году), членом ОИК от кандидата А.Новака есть А.Кирилюк (член ВО "Батькивщина"), членом ОИК от кандидата Ю.Кармазина есть У.Рикун (руководитель редакции газеты "Наша Батькивщина") и др.", - отмечают в БПП.

Также в Тернопольской территориальной организации партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" заявляют, что "другим вопиющим фактом манипуляций стала полностью скоординированая работа и синхронные голосования представителя Ю.Тимошенко в ОИК с представителями экс-регионалов: Юрия Бойко и Александра Вилкула, а также членом комиссии от Александра Соловьева, который недавно в Почаевской Лавре принимал экс-регионал Валентин Хоптяна".

"Призываем представителей команды Юлии Тимошенко прекратить манипуляции и нарушения избирательного законодательства в работе нового состава окружной избирательной комиссии г. Тернополя", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, во вторник, 12 марта, ЦИК досрочно прекратила полномочия окружной избирательной комиссии по выборам президента Украины территориального избирательного округа № 163 (г. Тернополь).