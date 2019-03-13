Выборы2019

Выборы

16:05 13.03.2019

Группа "Первого декабря" поддержала Порошенко на выборах президента Украины

2 мин читать
Группа "Первого декабря" поддержала Порошенко на выборах президента Украины

Инициативная группа "Первого декабря" считает безальтернативной кандидатуру Петра Порошенко на должность президента Украины и призывает избирателей ответственно подойти к предстоящим выборам.

"Поддерживая Петра Порошенко, рассчитываем на его способность учесть нелегкий опыт руководства государством в экстремальных обстоятельствах и исправить ошибки прошлых лет. Мы не видим ему убедительной альтернативы среди других кандидатов в президенты", - говорится в обращении инициативной группы, обнародованном в среду.

Авторы обращения аргументируют свой выбор поддержать в первом и при необходимости во втором туре выборов кандидатуру П.Порошенко тем, что именно он "может обеспечить безопасность государства".

В то же время они называют просчеты действующего президента: половинчатость в борьбе с коррупцией, в реформировании правоохранительной и судебной систем.

В обращении также отмечается, что превращение президентских выборов в клоунаду и неудержимое стремление к уничтожению государственных институтов является "извечной причиной нашей национальной Руины".

"В истории человечества такие клоунады всегда заканчивались диктатурой - как правило, чужеземной", - говорится в обращении.

Члены инициативной группы также подчеркивают, что ответственность за характер выборов лежит не только на кандидатах в президенты и их штабах, но и на избирателях.

"Просим всех, кто полон такой же тревоги, как и мы: мобилизуемся в этот исторический момент и не дадим "беркуту" человеческой безответственности погубить и нашу свободу, и оплаченные жертвой достижения Майдана!" – отмечается в обращении.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина",обращение подписали почетный президент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Вячеслав Брюховецкий, литературный критик Иван Дзюба, правозащитник Мирослав Маринович, дипломат и писатель Юрий Щербак, общественные деятели Игорь Юхновский и Иосиф Зисельс и другие.

Теги: #порошенко #первое_декабря #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:01 13.03.2019
Финансовое обеспечение военнослужащего на передовой составит более 22 тыс грн - Порошенко

Финансовое обеспечение военнослужащего на передовой составит более 22 тыс грн - Порошенко

17:57 13.03.2019
ФПУ поддержала Социальную доктрину Тимошенко – "Батькивщина"

ФПУ поддержала Социальную доктрину Тимошенко – "Батькивщина"

16:46 13.03.2019
Богомолец прошла проверку на детекторе лжи в прямом эфире

Богомолец прошла проверку на детекторе лжи в прямом эфире

16:12 13.03.2019
Группа "Первого декабря" поддержала Порошенко на выборах президента Украины

Группа "Первого декабря" поддержала Порошенко на выборах президента Украины

15:01 13.03.2019
Суд предоставил СБУ доступ к счетам партии "Батькивщина" в "Мегабанке" в рамках дела об отмывании доходов

Суд предоставил СБУ доступ к счетам партии "Батькивщина" в "Мегабанке" в рамках дела об отмывании доходов

14:33 13.03.2019
Испытания новейшего украинского ракетного вооружения будут проходить в Черниговской области

Испытания новейшего украинского ракетного вооружения будут проходить в Черниговской области

14:17 13.03.2019
Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос "Социс"

Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос "Социс"

13:53 13.03.2019
Финансовая поддержка многодетным семьям будет выплачиваться с 1 апреля - Порошенко

Финансовая поддержка многодетным семьям будет выплачиваться с 1 апреля - Порошенко

13:49 13.03.2019
Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос "Социс"

Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос "Социс"

13:15 13.03.2019
Нардеп от БПП прокомментировала намерения Саакашвили прибыть 1 апреля в Украину

Нардеп от БПП прокомментировала намерения Саакашвили прибыть 1 апреля в Украину

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Вилкула

Хорошо упакованные "подарки": Зеленский рассказал, что против него готовятся несколько уголовных дел и провокации в "ЛНР"

Гриценко предлагает рассекретить государственный оборонный заказ

Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов и присоединяется к Гриценко

ПОСЛЕДНЕЕ

Вилкул обещает вернуть Украину в список морских держав

ФПУ поддержала Социальную доктрину Тимошенко – "Батькивщина"

Вилкул: Во время кризиса приватизация Одесского припортового завода - это преступление и мародерство

Кива: Власть продолжает разворовывание армии, несмотря на потерю Крыма и Донбасса

Бойко: Вопросом языка власть отвлекает общество от реальных проблем

В БПП считают, что решение ЦИК о прекращении полномочий окружной избирательной комиссии в Тернополе является реакцией на манипуляции Тимошенко

Суд предоставил СБУ доступ к счетам партии "Батькивщина" в "Мегабанке" в рамках дела об отмывании доходов

Роман Безсмертный: Надо говорить о развитии, институциях. А нам с билбордов обещают, что "все будет зашибись" - "Главком"

Вилкул: Мы не только повысим пенсии, но и вернем уважение к людям труда, которые создали нашу страну

Военный кабинет Юлии Тимошенко презентовал программу обеспечения жильем военных

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА