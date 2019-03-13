Нардеп от БПП прокомментировала намерения Саакашвили прибыть 1 апреля в Украину

Народный депутат от партии "Блок Петра Порошенко" Солидарность" Ирина Геращенко раскритиковала планы экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили прибыть 1 апреля в Украину.

"Те, кто унижали украинских пограничников и прорывали украинскую границу, стремятся к реваншу. Для них наша граница и наши защитники - это условность, статистика", - написала она на своей странице в Facebook в среду.

И.Геращенко сравнила прорыв М.Саакашвили и его сторонниками границы в 2017 году с событиями на Донбассе в 2014-м.

"Именно так в 2014-м в Донбассе, из-за прорыва границ, нападения на пограничников, которых била озверевшая толпа, и подыгрывание местных элит началась война. Теперь нам анонсируют новый "шатун" на 1 апреля. Беспорядок, хаос и агрессию. Мол, ни один пограничник не посмеет остановить новую провокацию", - отметила она.