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Выборы

10:21 13.03.2019

Вилкул: Мы не только повысим пенсии, но и вернем уважение к людям труда, которые создали нашу страну

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Вилкул: Мы не только повысим пенсии, но и вернем уважение к людям труда, которые создали нашу страну

Кандидат в президенты от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул обсудил с представителями общественных организаций пенсионеров и экспертами новую систему пенсионного обеспечения, которую он внедрит в случае своей победы на выборах.

"Мы вернем уважение к людям труда, которые создали нашу страну", - сказал он во вторник в Киеве, сообщает пресс-служба политика.

В частности, по его словам, речь идет о пяти гарантиях пенсионерам: минимальные пенсии на уровне 40% от средней зарплаты в Украине (в перерасчете на сегодняшний день при средней зарплате 10 573 грн, пенсия должна быть минимум 4 229 гривен); бесплатный проезд пенсионеров в транспорте во всех населенных пунктах; медицинская страховка за счет государства; тарифы на услуги ЖКХ — не более 15% дохода семьи, расходы на питание должны составлять не более 25% дохода семьи; никакого подоходного налога на доходы работающих пенсионеров.

 "Я хочу сказать "спасибо" всем людям труда. Мы сделаем так, что, пенсии, льготы и социальные выплаты, будут обеспечивать достойный уровень жизни. И закрепим это в Пенсионном Кодексе, который защитит интересы пенсионеров навсегда. Мы остановим издевательство над людьми, которое заключается не только в нищенских выплатах. Мы отменим запреты говорить на языке, на котором они пели колыбельные своим детям. И восстановим уважение к таким праздникам, как 9 мая, которые являются частью их жизни", - подчеркнул политик.

Также в обсуждении выступили глава совета Организаций ветеранов Украины Виктор Шмаков, заместитель главы совета Организаций ветеранов Украины Ангелина Моисеева, депутат Запорожского областного совета от "Оппозиционного Блока" Юлия Ковалевская.

В своих выступлениях участники круглого стола отметили, что положение пенсионеров в Украине с каждым годом становится все более и более тяжелым, что более 80% из них сегодня находятся за чертой бедности.

Выступавшие поддержали программу государственных пенсионных гарантий, представленную А.Вилкулом, и выразили надежду на то, уже в ближайшее время она ляжет в основу государственной пенсионной политики.

Теги: #вилкул #выборы
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