Выборы2019

Выборы

19:34 12.03.2019

ЦИК досрочно прекратила полномочия окружной комиссии №163 в Тернополе

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ЦИК досрочно прекратила полномочия окружной комиссии №163 в Тернополе

Центральна избирательная комиссия Украины (ЦИК) досрочно прекратила полномочия всего состава окружной избирательной комиссии (ОИК) территориального избирательного округа №163 (г.Тернополь) по выборам президента Украины.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, на заседании Комиссии во вторник было установлено, что окружком №163 нарушил законодательство при формировании участковых комиссий.

В частности, данная комиссия нарушила принцип пропорциональной доли каждой категории должностей в участковых комиссиях для каждого кандидата в президенты, дав преимущество при назначении глав, их заместителей и секретарей участковых комиссий для отдельных кандидатов в президенты.

ЦИК отменила соответствующее постановление окружкома №163 от 10 марта и досрочно прекратила полномочия всего ее состава.

Кандидаты в президенты теперь до конца дня 14 марта могут внести представления по кандидатурам в члены окружной комиссии №163.

После формирования состава данной ОИК она до 16 марта 2019 года должна сформировать участковые комиссии с неуклонным соблюдением требований закона.

Теги: #цик #избирательные_округи #выборы
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