Зеленский сообщил о завершении съемок третьего сезона сериала "Слуга народа"

Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении съемок третьего сезона телесериала "Слуга народа".

"Закончили снимать "Слугу" сегодня в полночь... всех поздравляю. И кто бы мог когда-то из нас подумать, что наши моральные ценности, выраженные художественным языком в фильме, станут настолько близкими и острыми для людей", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Как сообщалось, общественная организация "Комитет избирателей Украины" попросила Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проверить фильм "Слуга народа" и другие видеофильмы и авторские программы с ведущими – кандидатами в президенты Украины на предмет соблюдения избирательного законодательства.

КИУ также считает, что телефильм "Слуга народа", где главную роль играет кандидат в президенты В.Зеленский, необходимо либо не транслировать в период избирательной кампании, либо оплатить эфирное время, где в кадре находится кандидат, из избирательного фонда.

Также в КИУ заявили, что показ видеофильма "Слуга народа - 3" во время избирательного процесса должен рассматриваться как предвыборная агитация в пользу кандидата в президенты Украины В.Зеленского и должен быть оплачен из избирательного фонда кандидата.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко пояснил, что оценить, можно ли считать сериал "Слуга народа" агитацией, только после его выхода, запланированного на март текущего года.

4 марта в штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского, который сыграл главную роль в сериале, заявили, что новый сезон сериала "Слуга народа" выйдет на экраны, когда завершатся съемки, и он получит прокатное удостоверение. "Он (сериал - ИФ) выйдет тогда, когда будет снят, будет получено прокатное удостоверение. Если оно будет получено. Мы уже наблюдали, когда администрация президента, по информации СМИ, совместно с партией БПП, представителями ЦИК начинает бороться с художественным фильмом", - сказал эксперт по общеполитическим вопросам и спикер по вопросам предвыборной кампании Дмитрий Разумков в интервью интернет-изданию "Левый берег".