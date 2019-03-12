Выборы2019

Выборы

17:49 12.03.2019

Зеленский сообщил о завершении съемок третьего сезона сериала "Слуга народа"

2 мин читать
Зеленский сообщил о завершении съемок третьего сезона сериала "Слуга народа"

Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении съемок третьего сезона телесериала "Слуга народа".

"Закончили снимать "Слугу" сегодня в полночь... всех поздравляю. И кто бы мог когда-то из нас подумать, что наши моральные ценности, выраженные художественным языком в фильме, станут настолько близкими и острыми для людей", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Как сообщалось, общественная организация "Комитет избирателей Украины" попросила Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проверить фильм "Слуга народа" и другие видеофильмы и авторские программы с ведущими – кандидатами в президенты Украины на предмет соблюдения избирательного законодательства.

КИУ также считает, что телефильм "Слуга народа", где главную роль играет кандидат в президенты В.Зеленский, необходимо либо не транслировать в период избирательной кампании, либо оплатить эфирное время, где в кадре находится кандидат, из избирательного фонда.

Также в КИУ заявили, что показ видеофильма "Слуга народа - 3" во время избирательного процесса должен рассматриваться как предвыборная агитация в пользу кандидата в президенты Украины В.Зеленского и должен быть оплачен из избирательного фонда кандидата.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко пояснил, что оценить, можно ли считать сериал "Слуга народа" агитацией, только после его выхода, запланированного на март текущего года.

4 марта в штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского, который сыграл главную роль в сериале, заявили, что новый сезон сериала "Слуга народа" выйдет на экраны, когда завершатся съемки, и он получит прокатное удостоверение. "Он (сериал - ИФ) выйдет тогда, когда будет снят, будет получено прокатное удостоверение. Если оно будет получено. Мы уже наблюдали, когда администрация президента, по информации СМИ, совместно с партией БПП, представителями ЦИК начинает бороться с художественным фильмом", - сказал эксперт по общеполитическим вопросам и спикер по вопросам предвыборной кампании Дмитрий Разумков в интервью интернет-изданию "Левый берег".

Теги: #зеленский #слуга_народа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:44 12.03.2019
Зеленский сообщил о завершении съемок третьего сезона сериала "Слуга народа"

Зеленский сообщил о завершении съемок третьего сезона сериала "Слуга народа"

13:31 11.03.2019
Зеленский немного увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке по ставкам bwin

Зеленский немного увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке по ставкам bwin

12:59 11.03.2019
Зеленский лидирует в президентском рейтинге, Порошенко и Тимошенко идут следом – опрос Active Group

Зеленский лидирует в президентском рейтинге, Порошенко и Тимошенко идут следом – опрос Active Group

12:01 11.03.2019
Зеленский, Тимошенко и Порошенко по-прежнему в тройке лидеров за президентский пост– опрос "Рейтинга"

Зеленский, Тимошенко и Порошенко по-прежнему в тройке лидеров за президентский пост– опрос "Рейтинга"

11:13 11.03.2019
Вина, кофе, спорт и сигареты. Стиль жизни Порошенко, Тимошенко и Зеленского - УП

Вина, кофе, спорт и сигареты. Стиль жизни Порошенко, Тимошенко и Зеленского - УП

19:18 07.03.2019
В СБУ опровергли заявление МВД о причастности к прослушиванию Зеленского и заявили о срыве их спецоперации. ГБР открыло уголовное производство

В СБУ опровергли заявление МВД о причастности к прослушиванию Зеленского и заявили о срыве их спецоперации. ГБР открыло уголовное производство

18:54 07.03.2019
В СБУ опровергли заявление МВД о причастности к прослушиванию Зеленского и заявили о срыве их спецоперации. ГБР открыло уголовное производство

В СБУ опровергли заявление МВД о причастности к прослушиванию Зеленского и заявили о срыве их спецоперации. ГБР открыло уголовное производство

16:39 07.03.2019
Зеленский рассказал заместителю госсекретаря США Хейлу о "давлении" на него в ходе предвыборной кампании

Зеленский рассказал заместителю госсекретаря США Хейлу о "давлении" на него в ходе предвыборной кампании

16:38 07.03.2019
Зеленский рассказал заместителю госсекретаря США Хейлу о "давлении" на него в ходе предвыборной кампании

Зеленский рассказал заместителю госсекретаря США Хейлу о "давлении" на него в ходе предвыборной кампании

14:13 07.03.2019
Фильм "Слуга народа" нужно либо не транслировать в период избирательной кампании, либо оплатить эфирное время Зеленского – КИУ

Фильм "Слуга народа" нужно либо не транслировать в период избирательной кампании, либо оплатить эфирное время Зеленского – КИУ

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Вилкула

Хорошо упакованные "подарки": Зеленский рассказал, что против него готовятся несколько уголовных дел и провокации в "ЛНР"

Гриценко предлагает рассекретить государственный оборонный заказ

Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов и присоединяется к Гриценко

ПОСЛЕДНЕЕ

ЦИК зарегистрировала уже свыше 600 международных наблюдателей на выборах президента Украины

Бойко лидирует в президентском рейтинге в Донецкой области - опрос Seetarget

Полиция Киева перейдет на усиленный режим несения службы с 25 марта – Крищенко

Стало известно, сколько денег на рекламу потратили кандидаты в президенты еще до старта избирательной кампании

Слипачук: ЦИК всегда была и будет на стороне права

Гриценко: Фигурантов расследования коррупции в "Укроборонпроме" надо посадить пожизненно

ENEMO констатирует наличие условий в Украине для проведения демократических выборов

Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

Должность заместителя секретаря СНБО может занять экс-кандидат в президенты Кривонос - источник

Аваков уверен, что "Нацдружины" не будут идти на обострение ситуации на выборах

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА