Выборы2019

Выборы

17:19 12.03.2019

ЦИК зарегистрировала уже свыше 600 международных наблюдателей на выборах президента Украины

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ЦИК зарегистрировала уже свыше 600 международных наблюдателей на выборах президента Украины

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала во вторник 217 официальных наблюдателей на выборах президента Украины 31 марта, общее количество наблюдателей от международных организаций и иностранных государств составило 635 человек.

"Рассмотрев соответствующие обращения, Комиссия зарегистрировала 217 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019: 29 - от Всемирного конгресса украинцев, 186 - от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ЕNЕМО), 1 - от Федеративной Республики Германия, 1 - от международного Республиканского Института (МРИ)", - сообщает пресс-служба ЦИК во вторник вечером по итогам состоявшегося днем заседания.

Таким образом, подытоживают в Центризбиркоме, по состоянию на 12 марта Комиссия зарегистрировала 635 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

Теги: #наблюдатели #цик #украина #выборы
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