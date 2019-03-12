Выборы2019

Выборы

17:07 12.03.2019

Бойко лидирует в президентском рейтинге в Донецкой области - опрос Seetarget

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Бойко лидирует в президентском рейтинге в Донецкой области - опрос Seetarget

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, 35,3% избирателей Донецкой области из тех, кто уже определились и будут голосовать, отдали бы свой голос за представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко, свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного исследовательской компанией Seetarget.

Согласно данным соцопроса, шоумен Владимир Зеленский находится на втором месте, имея 26,1% голосов избирателей. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко получает в Донецкой области 8,5%, а действующий глава государства Петр Порошенко - 7,7%.

Участвовать в голосовании на выборах Президента и Верховной Рады будут 59,1% респондентов. 43,8% из них будут голосовать обязательно, 15,3% точно не уверены, но скорее будут.


Опрос проводился методом индивидуального интервью по месту проживания респондентов с 28 февраля по 7 марта 2019 года. Всего опрошено 804 респондента в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Ранее исследовательская компания Seetarget опубликовала результаты соцопросов по Харьковской, Луганской и Одесской областям. Во всех областях лидером президентского рейтинга является Ю.Бойко. В Харьковской области он набирает 29,2% голосов, в Луганской области – 49,4%, в Одесской области - 25,7%.

Теги: #бойко #выборы #опросы2019
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