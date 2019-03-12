Полиция Киева перейдет на усиленный режим несения службы с 25 марта – Крищенко

Полиция Киева с 25 марта перейдёт на усиленный режим несения службы в связи с проведением президентских выборов, сообщил начальник ГУ Нацполиции Украины в Киеве Андрей Крищенко.

"25-го мы перейдём на усиленный вариант несения службы. Большая часть гарнизона будет заниматься охраной на выборах, но это не скажется на количестве нарядов на улице и количества следственно оперативных групп", - сказал А.Крищенко журналистам во вторник в Киеве.

Очередные президентские выборы в Украине назначены на 31 марта.