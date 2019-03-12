Выборы2019

Выборы

16:30 12.03.2019

Стало известно, сколько денег на рекламу потратили кандидаты в президенты еще до старта избирательной кампании

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Стало известно, сколько денег на рекламу потратили кандидаты в президенты еще до старта избирательной кампании

Политики в течение 2018 потратили на телерекламу более чем 647 миллионов гривен, из которых около 568 миллионов - стоимость трансляции политической рекламы с участием или по заказу кандидатов в президенты, сообщает движение "Честно".

"Большинство упомянутых расходов на рекламу не попала в официальную отчетность политических партий, а следовательно, происхождение средств, которыми оплачивалась реклама, неизвестено", - отметили активисты.

По данным "Честно", в прошлом году в рекламных роликах появлялись 15 кандидатов в президенты. Больше всего потратил на телерекламу президент Петр Порошенко - 174,9 миллиона гривен, это треть расходов всех кандидатов.

Второе место занимает Юлия Тимошенко - 126,9 миллиона гривен, третью - Александр Шевченко с 86,5 миллионами гривен.

Также П.Порошенко стал лидером по количеству рекламы в эфирах в 2018 году.

"Больше всего рекламы с участием Петра Порошенко на ТВ, было в июле-августе и в конце прошлого года. Летом телеканалы транслировали ролики с лозунгами: "Армия защищает нашу землю. Язык защищает наше сердце. Вера защищает нашу душу" и "Мы идем своим путем. Мы Украина". На декабрь пришлась волна рекламы о получении Украиной Томоса", - отмечают в "Честно".

Почти наравне с ним оказался А.Шевченко. Ролики с каждым из этих кандидатов появлялись в эфирах более 4 тысяч раз. В тройке лидеров - Ю.Тимошенко с более чем 2,5 тысячами показов.

"Больше всего рекламы Юлии Тимошенко на ТВ украинцы увидели с июля до сентября. В этот период выходили ролики "Новый курс", "Новая народная Конституция", снижение цены на газ и вступление Украины в НАТО", - рассказали активисты.

Кроме того, сообщается, что ролики П.Порошенко выходили на 12 каналах. Рекламу А.Шевченко, Юрия Бойко, Олега Ляшко транслировали на 7 телеканалах, Ю.Тимошенко - на 5.

Больше всего политической рекламы было на канале "1+1" (на эфиры этого телеканала в 2018 году пришлось 14% показов, зафиксированных мониторингом), на втором месте по количеству политической рекламы оказался телеканал "Украина".

Теги: #реклама #кандидаты #выборы
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